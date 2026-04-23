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社會 社會焦點 保障人權

用路人注意！大甲媽回鑾彰市　大埔路4/24-4/25全線封閉　

▲大甲媽祖回鑾進彰化市，4/24-4/25日全線封閉。（圖／警方提供）

▲大甲媽祖回鑾進彰化市，4/24-4/25日全線封閉。（圖／警方提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

隨著大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動進入回鑾行程，預計4月24日鑾轎將行經彰化市大埔路段。為因應屆時湧現的爆滿人潮，並維護交通秩序與行人安全，彰化縣警察局彰化分局已提前公告相關交通管制措施，自明(24日)至25日止封閉大埔路，禁止車輛進入與停放，確保信眾與用路人安全，籲請民眾配合改道。

彰化分局表示，本次管制時間自4月24日0時起至4月25日24時止。屆時大埔路全段將管制車輛進入，特別是遶境隊伍由花壇鄉彰員路進入大埔路後，將實施全線封閉。其中，大埔路（埔內街口至中興路口）劃定為行人徒步區，禁止車輛進入、臨時停車或停放。警方將視遶境隊伍實際行經時間及現場交通狀況，採取彈性管制，以降低交通衝擊。

▲大甲媽祖回鑾進彰化市，4/24-4/25日全線封閉。（圖／警方提供）

警方指出，大埔路段去年劃設標線型人行道及停車區後，車輛停放位置較貼近車道，若遇遶境人潮聚集，不僅影響隊伍通行，更易造成停放車輛受損。因此，今年持續採「禁止（臨時）停車」措施，警方已提前向沿線商家與住戶宣導，管制期間也將派員協助勸導移車。

此外，大甲媽預計24日深夜至25日凌晨駐駕永樂街天后宮，並於25日凌晨起駕北返。屆時永樂街、民族路等周邊道路也將部署改道牌與交通連桿，請民眾配合現場員警指揮，提前規劃行車路線，共同維護遶境活動順利進行與整體交通安全。

▲大甲媽祖回鑾進彰化市，4/24-4/25日全線封閉。（圖／警方提供）

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