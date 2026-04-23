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載5童拒檢狂逃撞電桿！害女童顱骨破裂　毒駕男遭求8年以上重刑

▲吳姓男子毒駕載5名兒童逃逸，最終撞上電線桿釀重大傷害。（記者林東良翻攝，下同）

▲吳姓男子毒駕載5名兒童逃逸，最終撞上電線桿釀重大傷害。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名吳姓男子毒駕釀禍，竟在施用第二級毒品後無照上路，還載著5名兒童沿途違規狂飆、拒絕警方攔查，最終失控撞車再撞電線桿，造成5名孩童全數受傷，其中1名女童頭部重創、顱骨開放性骨折。台南地檢署23日偵查終結，依法提起公訴，並向法院具體求刑8年以上有期徒刑。

台南地檢署指出，本案由婦幼保護專組檢察官周映彤指揮警方偵辦，案發於2026年2月23日。33歲吳男當日下午施用甲基安非他命後，明知已無法安全駕駛，仍於傍晚5時許開著自用小貨車上路，車上竟載有5名兒童及少年，其中2人坐副駕駛座、3人擠在後車斗，危險行徑令人髮指。

台南市警一分局表示，當時在仁德區發現吳男違規跨越雙黃線，欲上前攔查，吳男不但未停車，反而沿中山路一路逃逸，過程中連續違規紅燈右轉、未打方向燈變換車道、逆向行駛、違規迴轉等，總計違反交通規則達30項，幾乎把整條路變成失控賽道。

▲吳姓男子毒駕載5名兒童逃逸，最終撞上電線桿釀重大傷害。（記者林東良翻攝，下同）

吳男駛至義林一街與義林五街口時，先與一輛自小客車碰撞，隨後失控撞上路邊電線桿。強烈撞擊下，車上5名孩童全部受傷，5名傷者包括4歲方姓女童右臂疼痛、4歲黃姓男童頭部撕裂傷、5歲黃姓女童頭部撕裂傷、11歲楊姓女童頭部撕裂傷、13歲黃姓女童頭部受傷。其中黃姓女童傷勢最為嚴重，出現顱骨開放性骨折及顱內出血，緊急接受開顱手術與血塊清除，仍造成腦部重大損傷，留下肢體無力與感覺缺損等後遺症，已屬重傷害。警方查獲犯嫌吳男，扣煙彈一枚等違禁品，經毒檢呈現依托咪酯（喪屍彈）陽性反應。

更令人震驚的是，警方採集吳男尿液送驗後，發現其體內安非他命濃度達8772ng/mL、甲基安非他命高達44924ng/mL，遠超過行政院公告標準值500ng/mL，等同在高度失控狀態下駕車。

檢方痛批，吳男不僅多次毒品前科，被告有多次施用毒品及毒駕前科，於2024年10月15日因施用毒品案件執行完畢。且剛因毒駕行為經台南地院於2026年2月3日判刑，才短短20天內再犯本案，顯見毫無悔意，屬累犯。此次更在載有多名兒童情況下危險駕駛，嚴重危害公共安全與孩童生命，情節重大。檢方認為，吳男行為同時觸犯施用毒品駕駛致重傷、妨害公眾往來安全致重傷及無照駕駛過失傷害等罪，檢方依法起訴，並移審台南地院，檢察官建請法院從重論罪，並求處8年以上重刑。

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