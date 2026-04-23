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台南隨機攻擊！女高中生街頭遭摀嘴拖行　路人木棍制止嫌犯跑了

▲▼救護車,快訊,命案,死亡,消防局,送醫,命危,救援,示意,救護車示意圖,示意圖救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲台南一名女學生昨日放學時間在路上遭到隨機攻擊全身多處受傷。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市永康區昨(22)日傍晚發生一起隨機攻擊事件，一名高中女學生放學後準備搭公車返家途中，突遭陌生男子襲擊，造成全身多處受傷，熱心民眾持木棍上前制止後，男子隨即逃逸，目前警方已成立專案小組追查嫌犯行蹤，全力追緝涉案男子到案說明。

警方表示，事發於昨日下午5時56分左右，正值放學時段，女學生行經人行步道時，遭一名戴口罩與手套、身上散發檳榔味的男子從後方接近，對方突然伸手摀住她的嘴巴，並拉扯書包，企圖將人強行帶離現場。女學生當下奮力反抗並大聲呼救，雙方發生拉扯。

過程中，女學生受有眼皮及上唇擦挫傷，雙耳穿刺傷，另背部、臀部及四肢也有多處鈍挫傷，附近民眾聽聞呼救聲，立即持木棍上前制止，男子見狀隨即逃離現場。女學生脫困後立即報警，並機警拍下嫌犯逃逸的背影畫面，提供警方追查。

校方獲報後，第一時間由主任與校安人員前往派出所及醫院，陪同學生與到場的家長處理相關事宜並進行驗傷。校方表示，當晚已完成校安通報，並配合警方進行兩波校園周邊搜索至晚間10時許，同時全面調閱監視器影像，強化上下學時段的巡查機制。

目前受害女學生已請假在家休養，校方指出，待其返校後，將由輔導人員介入評估，必要時安排心理師提供後續協助。轄區警方表示，本案疑為隨機攻擊，嫌犯在遭路人制止後逃逸，確切動機仍待釐清，已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並全力追緝涉案男子到案說明。

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