200M高壩瞬間瓦解！興大揭馬太鞍堰塞湖奪命真相　1/50模擬潰堤

▲興大動員超過60人，投入多部重型機具，歷經數月規劃與施工，進行史上規模最大之堰塞壩模擬試驗之一。（圖／中興大學提供）



記者游瓊華／台中報導

去年9月25日，花蓮光復鄉的馬太鞍溪堰塞湖因颱風挾帶豪雨，導致壩頂潰壩，不僅沖毀下游的馬太鞍溪橋，洪水也沖進光復市區，共造成19人死亡。中興大學日前在南投惠蓀林場蘭島溪建置大型土砂試驗場進行1/50縮比物理模型實驗，以重現堰塞湖從形成、蓄水至潰決的完整歷程，驚人場面也曝光。

史上最大規模堰塞湖：2億立方米土砂威脅監測難題



馬太鞍溪堰塞湖為台灣歷史紀錄中規模最大的堰塞湖，壩高約200公尺，堆積體量達約2億立方公尺，由於位處偏遠山區監測不易，潰決初期缺乏直接觀測資料。日前，農業部林業保育署委託中興大學陳樹群特聘教授研究團隊，並整合陽明交通大學、成功大學等跨領域專家，進行1/50縮比物理模型實驗，透過物理模型重建其潰決行為，提供重要的科學依據。

陳樹群特聘教授團隊於南投惠蓀林場蘭島溪建置大型土砂試驗場，結合能高大圳排砂道閘門系統，具備可調整洪水流量之能力，並配合地形量測、同步攝影及水位監測等技術，發展成為全球少數可進行大尺度堰塞壩潰決模擬之實驗場域。

▲這次縮比試驗，也試著還原台灣最大奪命堰塞湖潰壩發生原貌。（圖／中興大學提供）



動員逾60人、導入4D觀測框架 捕捉每一秒崩塌訊號

興大指出，這次縮比試驗動員超過60人，投入多部重型機具，歷經數月規劃與施工，為歷來規模最大之堰塞壩模擬試驗之一，並且導入「四維空間同步觀測框架」，整合多項高精度量測技術，系統性觀測水位與流速變化、壩體崩塌與潰口擴展、土砂運移量、上下游地形演變、水下沖刷過程，以及壩體內部水位與地震訊號等關鍵參數。

陳樹群特聘教授表示，此次實驗不僅是學術研究的重要突破，更是提升國家防災能力、保障下游居民生命財產安全的關鍵基礎。透過科學化實驗與跨領域合作，臺灣可持續強化面對極端氣候與土砂災害的整體韌性。