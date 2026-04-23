70歲駕駛換照「5/31開跑」規費50元　違規上路最重罰3600

▲逾70歲高齡駕駛換照新制將於5月31日起上路。（資料圖／監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低高齡駕駛事故，高齡換照年齡將下修至70歲，需完成體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲換照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路。若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。

高齡駕照換照制度下個月將出現變革，年滿70歲之駕駛人，完成體檢、免費交通安全教育課程及危險感知體驗後，可換發有效期限至75歲的駕駛執照，換照通知書都會由監理所站寄發。

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至於75歲以上高齡駕駛人，則維持現行規定，須每3年完成一般體檢及通過認知功能測驗，並同樣參與免費安全教育課程及危險感知體驗，始得辦理駕照換發。

根據公路局統計，目前70歲至74歲的駕駛人約有110萬人，75歲以上的高齡駕駛則約有18.8萬人。

配合5月新增年滿70歲駕駛人駕駛執照定期換照制度，​交通部今(23日)也預告修正「公路證照及監理規費收費辦法」，70歲以上駕駛人換發駕照每枚將收取50元規費。相關草案預計預告14天，交通部表示，逾70歲駕駛人換照新制預計今年5月31日起開始實施。

根據規定，駕駛人若沒有依照規定換照，仍騎車或開車被警察攔檢舉發，依《道路交通管理處罰條例》第22條規定，持逾期駕照駕車，將可罰1,800元至3,600元，並禁止駕駛及扣繳駕照。

此外，今(115)年起也已推出「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1,500元。