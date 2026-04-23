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痛批總統出訪遭突襲林佳龍狀況外！　周玉蔻：請停止說謊

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德預計22日出訪邦交國史瓦帝尼，但因3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。媒體人周玉蔻質疑，外交部毫無警覺性、備案，遭到突襲KO狀況外。外交部則澄清，與實際情況有明顯落差。對此，周玉蔻今（23日）點名外交部長林佳龍，她痛批，若真理直氣壯，請拿出具體證據，4月20日早上8點，林佳龍還志得意滿接受專訪，如果外交部在狀況內，豈不變成了林佳龍的說謊欺騙大眾大戲？林佳龍部長請停止說謊！

周玉蔻表示，外交部對於媒體，包括自己質疑總統出訪史瓦帝尼遭中共突襲、KO狀況外的回應，比反擊鄭麗文在鄭習會前後荒謬言論的力道還要深重好幾倍，一副氣撲撲玻璃心模樣實在很令人憂心。

周玉蔻表示，這不就是林佳龍接任部長之後至今一貫的作風嗎？不為國家、專替部長一個人服務？外交部發言人蕭光偉是林佳龍個人的卸用化妝師？還是國家納稅人支撐的國家門面發言人？

周玉蔻直言，蕭光偉或林佳龍以為自己和其他內行人的質疑沒有消息來源和依據嗎？「臆測、不是事實」這種粗暴的語言，出自外交部發言人實在太低俗。若真理直氣壯，請拿出具體證據，證明林佳龍不是狀況外，和媒體、大眾溝通論述，才是光明正大做法，而不是呲牙咧嘴小巷小弄操作，破壞外交部數十年來穩健、理性、高格局的形象。對比李大維和吳釗燮2位蔡英文總統時代的外交部長，林佳龍的操弄，她實在不忍批評，只剩唏噓。

周玉蔻指出，為什麼有狀況外的質疑？自己先提出第一個事證判斷。4月21日下午5點左右總統府宣布召開記者會，6點公告史瓦帝尼行取消。4月20日早上8點，林佳龍還志得意滿、開心無比接受某電台節目專訪，大談自己的外交成就。請問，如果外交部在狀況內的話，這個時刻應該做的事情不要危機處理而是受訪吹擂，豈不變成了林佳龍的說謊欺騙大眾大戲？

周玉蔻說，林佳龍的這個專訪，完全洩露了他這位部長狀況外，神經大條，在總統出訪前為自己宣傳的天機了啦！

周玉蔻說，自己跟林佳龍熟識甚久，無意在台灣遭受中國系統性擠壓、破壞中華民國國際生存空間之際，影響外交部基層工作人員的辛苦努力士氣，但外交部發言人挾部長令箭，隨便放話用惡劣形容詞抨擊媒體人關心國家利益質疑，又提不出完整論說，難免讓人憂心這位部長的私心高於公益的領導風格。台灣加油。林佳龍部長請停止說謊！

▼周玉蔻。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼周玉蔻。（圖／記者黃國霖攝）

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