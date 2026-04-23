高德地圖是靠AI！媒體人喊「無關台灣行控」：禁老百姓智商？

▲高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中國「高德地圖」因推出台灣紅綠燈秒數倒數功能，引發個資與國安疑慮，數發部部長林宜敬22日表示，將研議是否限制使用。對此，媒體人羅友志在臉書直言，這並非國安危機，而是台灣的「科技落差危機」，更吐槽政府看到別人的技術優勢，第一時間竟是想禁掉，「到底是禁心安的，還是禁老百姓智商的？」

實測誤差僅2秒！羅友志：是AI數據分析非串接

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針對高德地圖引發的爭議，羅友志表示，這項技術早經查證是透過長期數據分析，利用荷蘭相關科技的AI運算法產出，與台灣官方的行控資訊無關。

他親自實測後發現，紅綠燈秒數大概僅差2秒，純粹是AI數據分析的成果，「如果這個都要禁用，那以後不知道有多少AI數據分析的通用技術要禁用了。」

看到好的就禁掉？他酸爆：小時候爸爸不是這樣教

羅友志感嘆，小時候父親教導「看到別人好的要學起來」，現在國家卻告訴我們「別人好的要禁掉？」他認為，在資訊流通的時代，想把環境禁到密不透風簡直是天方夜譚，更直言政府這種做法是在侮辱老百姓智商。

網友戰翻：井底之蛙，呱呱呱

文章曝光後，引發大批網友共鳴，紛紛回應「悲哀啊！這種國家會進步才怪」、「井底之蛙，呱呱呱」、「不承認別人比你進步，還倒打一把」。

也有不少實際下載過的用戶表示，「高德地圖真的好用」、「這APP很厲害，去上海地鐵站內不會迷路」，甚至有網友反諷，「聽起來好危險，大家趕快裝起來。」

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