高德地圖資安疑慮　民進黨團：中國APP惡名昭彰！相關單位應釐清

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國高德地圖4月推出新功能，連台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發國安與個資疑慮。數發部長林宜敬22日表示將再研議是否限制使用。內政部長劉世芳今（23日）也表態會做風險評估，若對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕，不只員警，公務機關裡面應該都不要使用。對此，民進黨團書記長范雲表示，民進黨團立場就是中國APP惡名昭彰，陸委會、國安相關單位和數發部應聯手釐清所有憂慮跟爭議，並明確告訴大家其立場與態度。

針對中國高德地圖資安疑慮，民進黨團書記長范雲表示，中國的APP惡名昭彰。因為在中國，所有中國製的APP、企業都必須要依照其法規，提供使用者的所有個資跟大數據，「所以它絕對會是對資安、甚至國安有非常大的傷害」，民進黨團也會監督，不管是數發部、陸委會，還有國安相關單位，一定要確保嚴守人民的資安和國家的國安。

黨團副幹事長陳培瑜也說，連《中國時報》自己都說這個APP可能是「小紅書第二」，小紅書所涉及的國安問題、資安問題，相信很多人都已經有感觸了。至於它為什麼會有這麼精準的數字，數發部說明是，它沒有跟台灣的資料對接，那是雲端大數據算出來的，懂一般這個應用的人都會理解，這個說法有一部分是正確的。

不過，陳培瑜認為，如果這件事情造成一般使用者的疑慮，尤其是地圖是大家生活中每天都要用的，民進黨團會積極地要求數發部或相關單位協助釐清，同時協助釋疑，讓更多民眾在使用地圖資訊的APP時可以更加地放心，同時不要外洩自己的定位資訊、每天移動的路線資訊。至於該不該禁用、可不可以禁用？當然還是有相關法規可以作為討論的依據，還是回到法治面來看。

而針對有藍委認為政府現在討論是否禁用是「小題大作」，范雲表示，藍白立委似乎沒有嚴肅看待資安、國安，「我不認為有任何的小題大作，因為真的有非常多的民眾感到憂慮」，如果傷害到個人資安和國家國安，難道不應該嚴謹處理嗎？所以民進黨團的立場是，中國的APP惡名昭彰，陸委會、國安相關的單位和數發部應該聯手釐清所有憂慮跟爭議，明確告訴大家其立場跟態度。