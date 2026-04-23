　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入夜中部以北防短延時豪雨　明天全台有感降溫

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面逐漸接近，下半天至明天由北往南轉為降雨型態，中部以北有局部較大雨勢，也有短延時豪雨機率，天氣較不穩定，明天東北季風影響下，各地溫度也會明顯轉涼。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前台灣北方有一道鋒面系統，今天下半天至明天通過。今天清晨中部以北有短暫降雨，上午雲量不多，下半天至晚間雲系逐漸接近通過，午後熱力作用影響，降雨也會逐漸明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝佩芸指出，今天下午至晚間金馬及中部以北有短暫陣雨，山區也有午後短暫雨，入夜中部以北降雨逐漸明顯，西北部有局部較大雨勢。明天南部降雨也會增加，西半部有局部大雨，強降雨區域不確定性高。另外，今晚至明天中部以北有短延時豪雨機率，天氣較不穩定。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲今、明天天氣概況。（圖／氣象署提供）

她表示，鋒面周五通過，周六華南雲雨區影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，部分地區有局部較大雨勢。下周日降雨趨緩，僅東半部地區及中南部山區有短暫雨，下周一至周二為降雨空檔，但周三又有鋒面接近。

溫度方面，謝佩芸指出，今天各地高溫都有30度以上，晚間鋒面通過，北部氣溫明顯下降。明天鋒面及東北季風影響，北部高溫僅剩22度，中南部高溫也會明顯下降，並持續到周六，清晨低溫僅18度，預計下周日才會回溫。

她也說，今天東南部有焚風機率，另外，鋒面影響期間沿海及離島風浪大，高山也有強風，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越級向川普提案！海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕
約砲玩3P！爆口角濺血　情侶逃42hrs栽了
女警產後離世！疑姪女寫紙板求白沙屯媽祖　「保佑姑姑」畫面曝
閃過台股大逃殺！興櫃個股開盤37分鐘漲到熔斷　提前收工
大洗盤！00981A爆百萬張成交量奪冠
RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　韓網罵翻
獨／36歲台男泰國失聯3天逃回　驚恐控險遭活摘器官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

低調大哥只靠5檔「存股清單太強大」　財經作家驚：比網紅還厲害

花蓮近期地震增加「集中米崙斷層」　專家示警：進入甦醒期

割頸案「乾兄妹YT」破347萬觀看！媒體人：反映台灣司法有多瞎

暴雨打亂行程！赴韓旅遊「避開1時段」　部落客曝慘況：一身狼狽

快訊／2縣市「高溫警示」　恐飆破38度

NONO涉性侵「沒射精不算」、「跟我打炮很爽」！荒唐發言一次看

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網全笑瘋

閃兵集團主嫌、藝人44人被抓出！財經網美讚王大陸：功在國家

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

他曝精液口感「滑順、有股清香」！泌尿醫揭成分：算營養物質

低調大哥只靠5檔「存股清單太強大」　財經作家驚：比網紅還厲害

花蓮近期地震增加「集中米崙斷層」　專家示警：進入甦醒期

割頸案「乾兄妹YT」破347萬觀看！媒體人：反映台灣司法有多瞎

暴雨打亂行程！赴韓旅遊「避開1時段」　部落客曝慘況：一身狼狽

快訊／2縣市「高溫警示」　恐飆破38度

NONO涉性侵「沒射精不算」、「跟我打炮很爽」！荒唐發言一次看

媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網全笑瘋

閃兵集團主嫌、藝人44人被抓出！財經網美讚王大陸：功在國家

羅伯斯坦言對大谷打擊「會期待更多」　塔克低迷也成為隱憂

大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

王大陸閃兵案殲滅台娛！　13當紅男星停工收入斷、轉職現況一次看

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

LIVE／SEVENTEEN玟奎、S.COUPS飛抵高雄　《ETtoday》準時直播

狠母網咖包廂掐死剛出生男嬰！殺人罪判11年半　曾上網查福馬林

東聯互動攜手明志科大　舉辦捐血活動推社會公益

點亮戒護安全！台基國際物流捐7.2萬　助基隆看守所添購手電筒

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓：始終是自己的家

曾國城努力戒菸　「台灣各地都有古蹟」

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

媽喊「蔡英文」兒秒不哭　本尊神回

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

更多熱門

相關新聞

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

氣象專家林得恩表示，今天（23日）到周六（25日）是本周最不穩定天氣，「春雨鋒面、華南雲雨帶接續殺入」，主要有4點特徵，包括鋒面持續南移、易有延時強降雨、各地轉涼，且有望稍稍緩解中南部水情。

今鋒面挾雷雨逼近！　下周又有一波接力

今鋒面挾雷雨逼近！　下周又有一波接力

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

明起變天全台有雨　午後中部以北下到發紅

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

變天倒數！全台雷雨狂炸3天

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面