入夜中部以北防短延時豪雨　明天全台有感降溫

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面逐漸接近，下半天至明天由北往南轉為降雨型態，中部以北有局部較大雨勢，也有短延時豪雨機率，天氣較不穩定，明天東北季風影響下，各地溫度也會明顯轉涼。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前台灣北方有一道鋒面系統，今天下半天至明天通過。今天清晨中部以北有短暫降雨，上午雲量不多，下半天至晚間雲系逐漸接近通過，午後熱力作用影響，降雨也會逐漸明顯。

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謝佩芸指出，今天下午至晚間金馬及中部以北有短暫陣雨，山區也有午後短暫雨，入夜中部以北降雨逐漸明顯，西北部有局部較大雨勢。明天南部降雨也會增加，西半部有局部大雨，強降雨區域不確定性高。另外，今晚至明天中部以北有短延時豪雨機率，天氣較不穩定。

▲今、明天天氣概況。（圖／氣象署提供）

她表示，鋒面周五通過，周六華南雲雨區影響，水氣仍多，各地有局部短暫陣雨，部分地區有局部較大雨勢。下周日降雨趨緩，僅東半部地區及中南部山區有短暫雨，下周一至周二為降雨空檔，但周三又有鋒面接近。

溫度方面，謝佩芸指出，今天各地高溫都有30度以上，晚間鋒面通過，北部氣溫明顯下降。明天鋒面及東北季風影響，北部高溫僅剩22度，中南部高溫也會明顯下降，並持續到周六，清晨低溫僅18度，預計下周日才會回溫。

她也說，今天東南部有焚風機率，另外，鋒面影響期間沿海及離島風浪大，高山也有強風，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）