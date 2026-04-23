「賞屋可幫殺價」騙30萬　惡男一出監就犯罪下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）有竊盜、侵占等多項前科，前年6月間他聲稱自己專門從事買賣法拍屋，可以幫忙殺價，誘導A女先將現金30萬交給他，隨後謊稱頭痛並找機會落跑。台南地院法官日前審理之後，依犯詐欺取財罪，判處阿榮有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿榮假裝帶A女賞屋，並以幫忙殺價為理由，騙得30萬元現金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中主張，阿榮2024年6月在台南市某養生館消費時，向店內的服務人員A女佯稱自己專門在買賣法拍屋，可以幫忙向屋主殺價；隔日兩人相約一起去鑑賞房屋，途中他誘導A女先將現金交給他，他會幫忙跟屋主商討殺價，成功騙得A女的信任，取得現金30萬元。

阿榮得手之後，隨即向A女聲稱自己頭痛，請對方幫忙去藥妝店購買藥物。然而，等到A女買完藥回來，阿榮已經帶著現金離開現場，她這才驚覺被騙，急忙報警處理。

警方獲報後循線追查，很快便找上阿榮。阿榮在接受偵訊時，對於上述犯行均坦承不諱。

台南地院法官表示，經查，阿榮有竊盜、侵占、詐欺、偽造有價證券等前科，2024年6月才執行完畢，他卻在出監當日犯下本案，可見主觀惡性重大，不宜輕縱，考量到他已經坦承犯行，至今未能賠償A女的損失，最終依犯詐欺取財罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。