媽發神祕訊息「把OUTLET冰冰箱」！答案揭曉網全笑瘋

▲網友爆料自己媽媽用語音傳訊給他，但台語發音選字常讓他一頭霧水。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

現在很多人愛用語音輸入省麻煩，但因為系統聽不懂台語，常常鬧出台灣國語或大錯字。這種雞同鴨講的狀況，已經變成不少人家中的日常笑料，甚至讓傳訊息變成一場大冒險。

台語發音才能解謎

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最近有網友在Threads提到，習慣講台語的媽媽發訊息叫他把OUTLET冰進冰箱，讓他看得滿頭霧水。後來真相大白，原來媽媽口中的OUTLET其實是「黑輪」的台語發音。

一票網友有共鳴

這段神翻譯讓網友們全笑歪，紛紛跳出來自首家裡也有同款長輩，「笑瘋，我媽也超愛這樣一堆錯字」「我爸是把outlet叫黑輪」「我媽媽也常常這樣」「我也會語音輸入然後都給我亂輸入， 然後大家開始玩文字猜謎」，不少網友敲碗希望手機公司快開發台語版語音功能，解決長輩們的溝通痛點。

輸入姿勢看世代差異

除了輸入法，其實打字姿勢也能看出世代差異，有網友分析，Z世代 （1997年～2012年出生）偏好帥氣的單手滑動輸入，，而50歲以上的族群則傾向用食指點擊螢幕，千禧世代（1981年～1996年出生）則習慣雙手拇指並行。雖然網友覺得這只是習慣問題，但看看身邊的人，或許真能發現有趣的世代差異。



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