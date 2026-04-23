美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！　老闆竟做出1恐怖舉動

▲印度警方逮捕民宿老闆與涉嫌性侵的男子。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國華盛頓一名女性遊客日前前往印度西南部卡納塔卡邦（Karnataka）旅遊，卻在投宿民宿時，疑遭人下藥性侵，警方獲報後逮捕涉嫌性侵的嫌犯與民宿老闆。根據調查，民宿老闆在女子被害後，竟將屋內Wi-Fi連線關閉，防止她對外求救。

根據《印度斯坦時報》報導，受害的美國籍女性表示，她在柯達古（Kodagu）地區旅行期間，有人給她一杯疑似含有導致意識喪失成分的飲料，她在喝下後隨即失去意識，並且在昏迷狀態下遭到性侵。

當地警方根據被害人的陳述與相關證據，目前已逮捕2名涉案男子，其中一人是民宿老闆，但並未公布另一人是其他住客還是員工。

警方調查後更發現，民宿老闆在案發後，為了阻止被害人報案，整整3天切斷了民宿內的所有Wi-Fi連線，試圖將被害人與外界隔絕。被害人直到案發後第3天才成功脫身，並聯絡美國調查當局。

美方隨後正式寄發電子郵件告知印度警方，要求介入處理。目前2名嫌犯已被法庭裁定拘禁至5月3日。

印度擁有14億人口，官方通報每年接獲超過3萬起的性侵案件通報。專家認為，由於社會偏見與被害者對報復的恐懼，實際數字遠高於此。