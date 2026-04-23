全國模範警察來不及領獎！36歲女警官產後離世...捐助帳戶暫關閉

▲負責正副元首安全維護的女警官產女後離世，警界將連繫家屬成立信託專戶照料愛女。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局2線2星女警官陳芊雯，於4月中旬喜迎人生中第一位女兒「安安」，但在產後因失血過多，經院方搶救一天後仍不幸離世，讓許多同仁感到不捨。陳芊雯服務於北市中正一分局督察組，主要負責正副總統元首安全維護工作，新聞一出引起各界善款募捐，導致原本警友會提供給警界同仁募款帳戶超額，目前也將聯繫成立信託專戶讓善心人士募捐。

36歲的陳芊雯原本是一般大學生，考上警大研究所後於2015年畢業，開始從警生涯的第一任就是台北市政府警察局勤務指揮中心，後又輾轉調任於北市警局中正一分局行政組，再接任督察組業務，主要負責正副總統的安全維護勤務安排，2025年懷上第一個女兒「安安」，但仍維持一貫的責任心，不管任何勤務安排都親自上陣。

同事透露，舉凡國慶大典至元旦升旗典禮，都有陳芊雯的蹤影、足跡，懷孕期間仍參加勤務，由於博愛特區是「政治重心」，陳又負責規劃正副元首的安全維護勤務，她的認真、負責讓同事印象深刻，北市警局長官也預計在2026年舉薦陳成為全國模範警察，卻不幸發生憾事。

陳芊雯當時在新北市的婦幼診所生產，不幸發生後，愛女「安安」因身體狀況尚未穩定、腦部缺氧受損，仍在新生兒加護病房接受治療與觀察，各界也高度重視其後續狀況。

原本警界同仁發起善款募資，透過警友會的力量、借台北市警察之友會中正第一辦事處提供的暫時帳戶，提供給警界同仁募款，但新聞曝光後引起各界高度關注，瞬間湧入大量的善心捐款，目前已先暫時關閉帳戶，之後警方將連繫家屬，朝向成立教育基金以及愛女醫療基金的信託專戶方式進行；警友會也表示，將會全力協助北市中正一分局，盡到關懷、照護的責任。