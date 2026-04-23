媒體人認綠營北市人選99.9％是沈伯洋　吳子嘉喊話李四川學這件事

▲沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市長人選遲未出爐，但民進黨立委沈伯洋近日呼聲越來越高。對此，媒體人平秀琳22日表示，現在看來勢不可擋，應該99.9%就是沈伯洋，民進黨這些人只好面對這件事，開始想辦法說各式各樣優點。而《美麗島電子報》董事長吳子嘉則表示，這些人幫忙加工後的沈伯洋，跟過去大家認識喊打喊殺的沈伯洋完全不一樣，從現在開始七個月、沈伯洋要改人設的話，如果他來得及，那川伯也來得及，「川伯看看沈伯洋在幹什麼，你就跟著後面學就對了」。

平秀琳於節目《董事長開講》表示，民進黨不管是立委還是議員，一開始他們覺得不要送沈伯洋來選台北，可能讓他們很難選，所以小雞們本來先拒絕，但沒辦法，現在看來勢不可擋，應該99.9%就是沈伯洋，民進黨這些人只好面對這件事，現在就要開始想辦法說好話，說他有各式各樣的優點。

平秀琳表示，現在不管是綠委吳沛憶、吳思瑤、范雲都圍在沈伯洋身邊，有一點「三娘教子」的感覺，一直說你好棒，很像媽媽小時候鼓勵小孩去學這個、去做那個，現在已經有一點這種感覺。這樣才會讓藍營覺得這樣是害沈伯洋還是愛沈伯洋？

吳子嘉認為，這樣會變成有一個結果，這些人幫忙加工後的沈伯洋，跟過去大家認識的大罷免沈伯洋、黑熊沈伯洋、拿美國錢沈伯洋，完全不一樣，像另外一個人出現了。

吳子嘉說，喊打喊殺是印象中的沈伯洋，現在突然間變成談古典音樂、談動漫、談打籃球，就不談黑熊了、也不去聽曹興誠演講，開始做切割了，所以這個沈伯洋不是大家認識的沈伯洋。

吳子嘉認為，從現在開始七個月時間、沈伯洋要來改人設的話，如果他來得及的話，那川伯也來得及，「川伯看看沈伯洋在幹什麼，你就跟著後面學就對了」。

平秀琳也提到，沈伯洋真的很有意識要跟蔣萬安一別苗頭，近日有個獨家新聞報導，沈伯洋周末跟以前學校的學生老師們聚餐，有學生詢問「老師，聽說民進黨要派你出來選台北市長」，然後沈伯洋就點了頭，接下來有人說那來慶祝一下點個披薩跟炸雞 ，結果沈伯洋說「不行，我現在開始戒口，我不能再吃披薩跟炸雞，要維持良好體態跟身材」。這當然是要跟蔣萬安比帥啊，吳子嘉則回應「他應該先把那捲毛改掉吧」