水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆：軟又甜超好吃

▲只剩下軟芭樂，老闆大方送給原PO。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

高纖且富含營養的芭樂，非常適合減重的人食用。一名女網友表示，去買芭樂時，攤販老闆直言只剩偏軟口感，還笑說很多人不敢吃，甚至大方把剩下的全送給她，讓原PO好奇「大家都不喜歡軟芭樂嗎？」文章曝光後，引發兩派網友熱議，有人認為「軟的99%是甜的」，也有人直呼「又硬又脆才是王道」。

老闆一句「很多人不敢吃」 她爽收整袋軟芭樂



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一名女網友在Threads表示，最近去買芭樂時，攤販老闆直接告知只剩下偏軟的口感，強調「很多人不敢吃」，甚至大方把現有的芭樂都送出去，「妳真的喜歡嗎？ 那剩下的都給你！」

原PO大讚，軟芭樂真的超好吃，尤其口感綿密、甜度提升，因此也不禁疑惑「原來大家都不喜歡軟軟的芭樂嗎？你是軟芭樂派還是硬芭樂派呢？」

軟芭樂加梅粉有多神？老饕狂推：比硬的還上癮



貼文曝光後，立刻釣出一票軟芭樂派跳出來喊吃爆，「軟芭樂加梅粉絕配」、「愛吃軟芭樂，籽也要留著」、「硬的不一定甜，但軟的99%是甜的」、「每次去夜市買甘草芭樂，但軟芭樂都賣完了」、「軟芭樂超好吃，而且頭城有產一種鹹水土芭樂（月芭樂）超級香又軟軟的，小小一顆常常不夠我吃，活在產地實在太開心」、「超級喜歡香水芭樂（軟芭樂），可是朋友都說那個味道很可怕」。

其他硬芭樂派則直呼，「硬芭樂派，而且不能挖籽，芭樂最好吃的就是硬硬酸酸的籽」、「越硬越好，又硬又脆才是王道」、「我喜歡土芭樂，超硬而且有澀澀的口感，不過大家都不喜歡」。

留言串中還釣出牙醫提醒，「不管軟的還是硬的芭樂，牙醫師鄭重呼籲大家吃的時候最好把籽挖掉，芭樂籽是害牙齒裂掉的超強暗器之一」。