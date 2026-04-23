仁愛鄉部落居民心臟病發　投89線警消「生死接力賽」搶命

▲部落居民心臟不適、亟需就醫，仁愛警消火速救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉山區部落居民蔡姓男子日前突發心臟不適，情況危急；仁愛警分局轄區警員獲報後立即駕駛巡邏車載運蔡男下山、與救護人員於投89線會合送往埔里鎮就醫，縮短半小時行程，也跑贏這場跨越山頭的「生死接力賽」。

仁愛分局指出，4月6日9時40分許接獲一名女性民眾報案表示，其蔡姓丈夫於投89線（前力行產業道路）附近出現心臟不適、全身無力，需要人攙扶才能行走；轄區警員江主恩趕抵現場後，考量山區醫療資源匱乏、事發地點地處偏遠且地形崎嶇，救護車若趕往需時甚久，迅速攙扶蔡男至巡邏車並載運往埔里方向行駛，與救護人員最終於投89線42公里處順利完成交接，順利掌握黃金救援時間、救回蔡男一命，家屬也對警方跨越險阻、機警處置的熱忱深表感激。

中興警分局光明派出所所長劉家維、警員蔡仁皓日前則接獲110報案，得知葉姓老翁騎乘重機車出門購買便當，因操作煞車拉桿時反應不及，致跌倒手部受傷，急需協助。

警方立即趕往現場，安撫葉翁情緒、關心傷勢，同時聯繫家人，並主動提供礦泉水、協助補充水分，確保其身體狀況穩定，待救護人員抵達後，警方會同消防人員將葉翁小心抬上救護車，送往醫院接受進一步檢查與治療；所幸老翁意識清楚、狀況穩定，轉由家屬陪同照護，家屬對警方即時協助與細心照護表達感謝。