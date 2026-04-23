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倒數60天將至！川普面臨結束伊朗戰爭壓力　5月1日關鍵期限

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲關鍵法定期限即將在5月1日到來，可能給川普政府帶來前所未有的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰爭開打至今將近8周，美國國會民主黨人5度嘗試援引《戰爭權力決議》試圖停止軍事行動，全遭共和黨人封殺。紐約時報報導，如今關鍵法定期限即將在5月1日到來，可能給川普政府帶來前所未有的壓力，部分共和黨人也已暗示，屆時可能是個轉折點，要求總統結束衝突，或尋求國會批准續戰。

60天期限

美國與以色列今年2月28日展開聯合打擊行動，川普宣稱是依三軍統帥職權、為保護美軍中東基地並「推進美國重大國家利益」而出兵。但許多民主黨人強烈質疑這項理由的合法性。

川普在3月2日正式通知國會，依據1973年《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）的規定，總統在未獲國會授權的情況下，有60天時間將美軍撤出敵對行動，這個倒數計時的期限，正是5月1日。

猶他州共和黨參議員匡希恆（John Curtis）已公開表態，「不會在未獲國會授權的情況下，支持持續超過60天的軍事行動」。擔任眾院外交委員會主席的佛州眾議員馬斯特（Brian Mast）也警告，若衝突拖延到5月，總統恐怕會流失大量支持，並暗示「60天過後的投票結果可能截然不同」。

30天延長期

一旦60天期限屆滿，川普的選項將大幅受限，實際上只剩三條路，分別是向國會尋求授權、逐步縮減美國的軍事介入，或援引法律爭取30天延長期。

不過這個30天延長期有嚴格條件限制，總統必須書面證明，需要額外時間確保美軍安全撤離，並不賦予持續發動攻擊性軍事行動的授權。

國會可以授權戰爭

另一條路是國會主動通過「授權使用軍事力量」決議，給川普繼續作戰的正式授權。阿拉斯加州共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）表示，正與一批參議員研擬相關決議，但目前尚未提出。

這是國會在正式宣戰之外批准軍事行動的主要方式，而正式宣戰自二戰以來從未發生。另外，美國最近一次通過這類授權是2002年針對伊拉克，距今已超過20年。

雖然共和黨人在封殺民主黨停戰嘗試上基本保持一致，但說到積極授權這場衝突，黨內是否同樣團結仍不清楚。

川普可能無視期限

美國歷屆政府均主張憲法賦予三軍統帥廣泛職權，意味著《戰爭權力法》對總統的限制違憲。2011年，前總統歐巴馬（Barack Obama）在利比亞的軍事行動延續超過60天，以「不涉及持續戰鬥交火或地面部隊」為由規避法律，在當時引發兩黨強烈反彈。

部分議員預期，川普政府可能對伊朗援引類似論點。

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