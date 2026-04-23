「有HCN」警告字條曝！基隆獨居男陳屍家中　警發現2危險化學物

▲基隆大樓一男陳屍屋內，門上紙條讓警消不敢大意。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區觀海街一處社區大樓22日上午飄出一陣濃濃臭味！警消獲報到場，破門後發現52歲張姓男子陳屍屋內，而房門口貼著一張紙稱，「裡有HCN（氰化氫），沒有正壓呼吸器，請不要進去」，讓警方不敢大意，隨即通報毒物科到場，經專案小組2度入屋檢測，並未驗出HCN反應，排除危險。

警方22日上午11時18分接獲民眾通報，觀海街一處社區大樓疑似有屍臭味，隨即到場處理，並於下午2時43分轉報消防，發現從事鐵工工作的52歲張姓男子陳屍房間內，遺體已明顯腐爛、飄出屍臭，而張男的房門上貼著一張A4紙，內容提到「裡有HCN（氰化氫），沒有正壓呼吸器，請不要進去」。

▲基隆男陳屍房間內，門上紙條讓警消不敢大意。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於氰化氫（HCN）為劇毒，具高度致命風險，警方不敢大意隨即通報環保局毒物科到場協助排除，並由環境部化學物質管理署及北區環境事故專業技術小組進行空氣濃度毒物檢測，確認現場已無毒物氣體反應。

另外，警方在現場查扣鐵氰化鉀、硝酸等物品，其中鐵氰化鉀是無毒，但遇酸或受熱分解時會產生劇毒的氰化物，硝酸則為具有強氧化性、強腐蝕性的強酸。現場暫時排除外力介入，後續警方將報請基隆地方檢察署進行刑事相驗，以釐清詳細死因。據悉，張男有糖尿病、高血壓病史、與太太分居，太太對於發生事故的原因並不知情。

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