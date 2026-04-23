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黃偉哲力挺女力創業　台南「日日好市」打造經濟培力舞台

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動婦女經濟培力政策，115年延續去年「好好市集」成果，升級推出「日日好市．好好市集」，透過市集展售與陪伴式培力機制，協助女性從品牌建立到市場實作逐步累積經驗，打造穩定發展與經濟自立的新舞台。

市長黃偉哲表示，市府持續強化婦女福利與權益，致力營造性別友善環境，讓女性擁有平等機會與發展空間。透過經濟培力方案，不僅協助婦女創立品牌、增加收入，更希望讓女性逐步邁向經濟自主，實現自我價值。

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）

台南市社會局指出，「日日好市．好好市集」以「微型化」與「深度陪伴」為核心，從商品設計、品牌建立到實際設攤展售，提供完整支持系統，讓女性在實作中學習、在修正中成長。每週三固定於安平區社會福利綜合大樓1樓公共空間設攤，讓培力成果能直接與市場接軌，提升品牌能見度。

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）

社會局長郭乃文表示，「好好市集」不僅是創業平台，更是一個支持系統，透過交流分享與回饋機制，協助女性降低創業風險，並在互動中建立信心與連結，讓每一次擺攤都成為成長的養分。

實際觀察現場，市集規模雖精巧，但內容多元，從手作美食、創意小物到衣物修改服務，展現女性品牌的生活創意與市場潛力。參與民眾普遍給予正面回饋，認為市集兼具溫度與特色，也讓人看見女性創業的細膩與韌性。

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）

在這座城市裡，市場不只是交易的地方，更像一種緩慢生長的可能。有人賣的是手作，有人賣的是故事，而在每一個攤位之間，藏著一種安靜但堅定的力量——那是女性重新站上舞台、重新定義自己的過程。

▲台南市推動「日日好市．好好市集」，打造女性創業與展售平台。（記者林東良翻攝，下同）
「日日好市．好好市集」每週三上午10時至下午2時於安平區中華西路二段315號1樓舉行，歡迎市民朋友前往支持，用消費與行動，讓女力在城市中持續發光。

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