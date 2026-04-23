快訊／高雄鹽埕驚見男子落水死亡 ！民眾嚇壞急報警　身分待查

中國高德地圖4月推出新功能，台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發外界質疑是否有國安與個資疑慮。對此，民進黨立委王義川今（23日）表示，經過自己和高雄市交通局確認後：所謂倒數計時只是部份定時號誌的路口，這個資訊只要簡單調查都可以取得，高雄市號誌控制系統屬於內部封閉系統，並無法與外界連線或透過API介接，高雄市政府去做過現場測試，目前看起來資安是沒有疑慮的，但軟體收集大量個資，大家還是不要下載，後患無窮。