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快訊／高雄鹽埕驚見男子落水死亡 ！民眾嚇壞急報警　身分待查

▲▼急診,救護車,高雄快訊,高雄救護車,高雄意外,高雄突發,醫學中心,高雄榮總 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄河川驚傳男子溺斃。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鹽埕區河西路今（23）日上午8時30分驚傳有男子落水，警消人員獲報前往，男子被救起時已無生命跡象。經查證該名男子年約60餘歲，另鑑識人員初步勘驗現場男子未有外傷、未發現外力介入情况。

警方表示，將採集指紋及調閱監視器釐清身分中，詳細原因除報請檢察官相驗外，警方將持續查證釐清。

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