快訊／高雄鹽埕驚見男子落水死亡 ！民眾嚇壞急報警　身分待查

▲高雄河川驚傳男子溺斃。（示意圖／記者許宥孺攝）
記者賴文萱／高雄報導
高雄鹽埕區河西路今（23）日上午8時30分驚傳有男子落水，警消人員獲報前往，男子被救起時已無生命跡象。經查證該名男子年約60餘歲，另鑑識人員初步勘驗現場男子未有外傷、未發現外力介入情况。
警方表示，將採集指紋及調閱監視器釐清身分中，詳細原因除報請檢察官相驗外，警方將持續查證釐清。
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自殺防治諮詢安心專線：1925
生命線協談專線：1995
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高雄鹽埕區河西路今（23）日上午8時30分驚傳有男子落水，警消人員獲報前往，男子被救起時已無生命跡象。經查證該名男子年約60餘歲，另鑑識人員初步勘驗現場男子未有外傷、未發現外力介入情况。
警方表示，將採集指紋及調閱監視器釐清身分中，詳細原因除報請檢察官相驗外，警方將持續查證釐清。
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