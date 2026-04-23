AI作戰時代來臨！日本擬轉型「數據中心戰」　防衛戰略重大翻修

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本政府加速推動AI軍事化布局！日媒披露，自民黨已完成一份人工智慧（AI）政策提言草案，主張將自衛隊戰略由傳統「網路中心戰」全面轉向「AI與數據中心戰」，並計畫納入年內修訂的安保3文件。該構想參考美國與以色列在對伊朗軍事行動中大量運用AI進行情資分析與目標鎖定的經驗，呼籲日本加快腳步跟上。

根據日媒《產經新聞》，這份名為「AI白皮書2.0」的提言，預計由自民黨數位社會推進本部旗下所設置的「AI・Web3小委員會」（委員長為平將明）於本週內正式彙整。內容將同步反映至日本政府預計今年內修訂的「安全保障相關3文件」與國家AI戰略「AI基本計畫」，顯示日本正試圖從制度層面全面導入AI。

提言指出，美軍已在情報蒐集、指揮統制與網路作戰等領域廣泛運用AI，預期多數國家將跟進，若日本防衛省與自衛隊在AI應用上持續落後，恐導致防衛力相對下降，凸顯引進AI對於防衛發展而言相當迫切。因此文件要求，未來無論是防衛力整備、作戰教義（Doctrine）制定，甚至平時訓練，都應全面推進AI應用，並邁向將AI作為統合作戰基礎的階段。

在制度設計方面，提言強調，為了支撐AI運作，必須整合並集中管理相關數據，建議明確劃分防衛省內負責單位，並檢討賦予必要權限，同時也提出檢討人力培育與配置，以及建立可靈活導入最新AI模型的採購制度，強化技術更新能力。

針對指揮統制系統，文件認為，為了提升與盟友間的協同作戰能力，應重視與盟國先進軟體的連接性。不過，在涉及敏感數據的儲存與存取控制等核心領域，仍須確保自主性，以避免過度依賴外部系統而帶來風險。

此外，提言亦觸及交通、金融、教育與科學研究等民用領域的AI應用方向。在整體戰略層面，文件直言，全面推動AI國產化「既不現實也不具戰略性」，主張在避免對特定國家全面依賴的前提下，結合國產技術，建立所謂「開放型AI主權」，並強調強化政府統籌指揮功能的必要性。