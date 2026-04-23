高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

▲民進黨立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

中國高德地圖4月推出新功能，台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發外界質疑是否有國安與個資疑慮。對此，民進黨立委王義川今（23日）表示，經過自己和高雄市交通局確認後，所謂倒數計時只是部分定時號誌的路口，這個資訊只要簡單調查都可以取得，高雄市號誌控制系統屬於內部封閉系統，並無法與外界連線或透過API介接，高雄市政府去做過現場測試，目前看起來資安是沒有疑慮的，但軟體收集大量個資，大家還是不要下載，後患無窮。

針對高德地圖，王義川22日先質疑，號誌系統是政府列管的資安對象，能夠和號誌系統同步，顯然雙方有通訊系統連結，這太可怕了！高雄市政府交通局應該立即正視整個問題，對外說明。其他都市的號誌系統也必須全面檢查！交通部和數位部等必須進場處理了！

不過後續王義川再度說明，目前那一套中國導航軟體，經過自己和高雄市交通局的確認後，所謂倒數計時只是部分定時號誌的路口，這個資訊只要簡單調查大家都可以取得。

王義川指出，高雄市號誌控制系統屬於內部封閉系統，並無法與外界連線或透過API介接。

王義川強調，高雄市政府依交通部TDX規定提供API介接給交通部的系統，沒有路口的號誌時制計畫。雙北是有提供部分路口給交通部。

王義川表示，高雄市目前有兩百多個路口是屬於智慧號誌系統而這些號誌系統的號誌時制計劃是會改變的，目前這些路口經過測試該軟體並無法對應。

王義川說，高雄市政府審慎在處理這些課題，他們也去做過現場測試，目前看起來在資安上是沒有疑慮的。這樣的態度值得大家肯定。

最後，王義川強調，其他縣市的狀況也許跟高雄一樣，但請交通部也好好確認一下，讓大家放心。至於那個軟體因為收集大量個資，大家還是不要下載，後患無窮。