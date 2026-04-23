陸兒童「近視神藥」賣爆！　醫師曾警示：只能延緩，不能逆轉近視

▲兒童近視問題隨著3C產品普及日益提升。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著3C產品日漸普及，兒童近視的問題也越來越受到關注。大陸一間藥企業「興齊眼藥」近日公佈2025年財報，旗下一款俗稱「近視神藥」的硫酸阿托品滴眼液在口碑加持下，銷售業績飆漲，連帶使母公司全年營收與獲利大幅成長。不過，醫界人士曾提醒，相關藥物並非「神藥」，僅能延緩近視發展，無法逆轉視力問題。

《紅星新聞》報導，4月21日晚，興齊眼藥披露2025年年報，全年實現營收24.73億元（人民幣，下同），同比增長27.24%；歸母淨利潤6.96億元，同比飆升105.84%；扣非淨利潤6.97億元，同比大增100.56%。

▲被稱為「近視神藥」的硫酸阿托品滴眼液。（圖／翻攝紅星新聞）

興齊眼藥創下上市以來最佳業績，主要來自滴眼液產品銷售成長。2025年包括硫酸阿托品滴眼液（商品名「美歐品」）在內的滴眼劑收入達19.50億元，年增42.76%，佔總營收比重約78.87%。

據悉，0.01%硫酸阿托品滴眼液於2024年獲批上市，用於延緩兒童近視進展；2025年初，興齊公司再推出0.02%與0.04%兩種新濃度規格，同時，興齊眼藥目前仍是大陸唯一獲批該產品的廠商，但已有其他藥企佈局相關市場。

針對「近視神藥」之說法，醫界曾提出質疑。大陸央媒《新華社》2024年4月曾報導，有眼科醫師表示，低濃度阿托品滴眼液可在一定程度上延緩近視，但無法逆轉近視，並非真正意義上的「神藥」。

至於大陸國家衛健委發佈的《近視防治指南（2024年版）》也曾提及，低濃度阿托品滴眼液經循證醫學證實可有效延緩近視發展，但需在專業醫師指導下使用，並定期追蹤。

興齊眼藥強調，新增的0.02%與0.04%濃度產品已完成第三期臨床試驗，結果顯示，相較安慰劑能有效延緩兒童近視進展，且整體安全性良好，公司指出，不同濃度設計可對應不同年齡與近視程度族群，提供更多治療選擇。