同意母親再婚！女靈媒受訪曝「京都男童慘死」內幕　爆哭喊有共犯

▲37歲繼父安達優季。（圖／翻攝自日網）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤後遭發現陳屍山林，37歲繼父安達優季（舊姓山本）遭警方逮捕後坦承涉案，稱並無其他共犯。然而案件仍存在多項疑點，男童母親在悲痛之際求助女靈媒，並多次強調「絕對不只一人涉案」，使案件真相與家庭關係持續引發關注。

▲女靈媒「玉」接受日媒《週刊文春》專訪。（圖／翻攝自日網）

＊女靈媒靈視失蹤男童 母親深夜求助哭喊

自稱「玉」（たま，化名，暫譯）的女靈媒接受日媒《週刊文春》專訪時指出，她於3月25日透過社群貼文得知男童失蹤後便開始靈視，「我看到一名男子拉住孩童的手臂」，並描述該男子特徵為「黑框眼鏡、略帶剛洗完澡般的髮型」。

女靈媒「玉」住在關東地區，距離男童棄屍現場達350公里遠。她表示，後續透過友人牽線與男童母親A子聯繫，雙方從深夜起以LINE直接溝通。母親當時情緒激動，不斷哭著請求，「一定要幫我找到結希」。

女靈媒指出，進一步靈視後浮現「藍色屋頂建築」與「螺旋狀鐵格柵欄」，經友人查證後確認京都府南丹市確實有類似地點。母親隨後親自前往現場，並在抵達時情緒崩潰大哭。另外，女靈媒透過靈視觀察兇嫌的五官，並以AI繪出，在將畫作轉交給A子後，發現與安達優季驚人地相似。

▲安達結希生前曾贊成母親再婚。（圖／京都府警）

＊男童母親仍難信丈夫涉案：「他是很溫柔的人」

女靈媒進一步轉述，男童母親A子至今仍無法接受丈夫涉案事實，「（優季）曾陪著結希寫作業兩個小時，絕對不可能有暴力行為，他是很溫柔的人。」

據悉，男童母親A子2018年進入京都府京丹波町的電子機器工廠就職後，認識現任丈夫安達優季。兒子失蹤後，A子向女靈媒透露，當自己猶豫是否再婚時，兒子結希主動給予溫暖回應「可以喔」，才決定和安達優季步入婚姻。此外，A子還回憶，兒子曾表示，「我想要一個弟弟」。

女靈媒指出，A子在對話中反覆表示無法理解現況，並持續認為案件可能存在其他涉案者。據悉，安達家門前貼有「禁止採訪與攝影」標語的貼紙，女靈媒解釋，為何事發至今男童母親A子並未出面接受媒體採訪，「我曾向A子建議，盡量減少外出、並且避免與多人接觸，因為會影響到靈視的結果」。

▲警方18日上午前往京都府南丹市當地知名觀光景點「琉璃溪」停車場公廁進行鑑識。（圖／達志影像／美聯社）

＊同事證實繼父婚後施暴

工廠同事受訪證實，安達優季曾被目擊疑似對男童出手的情況，包含「看過他毆打結希」等說法。同時，同事也形容他在再婚之後「性格丕變」，外貌與氣質與過去明顯不同，整體印象出現極大落差。

另名關係人士則回憶，2年前公司舉辦前往關西機場看飛機的一日遊員工旅行，A子曾帶著兒子結希一同參加行程，包括當時仍與前妻維持婚姻關係的安達優季，三人幾乎全程同行，結希甚至親密地稱安達優季為「優季君（ゆうきくん）」，表現出相當親近的態度。

不過該名人士透露，當時安達優季仍未與比自己大16歲的前妻離婚，三人持續共同行動，「旁人看起來氣氛相當微妙，甚至讓人感到不安」。