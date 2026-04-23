挺伊朗付出慘痛代價！伊拉克飛機「載150億元鈔票」　遭美國攔截

▲2026年4月8日，在伊拉克首都巴格達街頭，示威者拿起伊朗已逝最高領袖哈米尼的照片，透過聲援伊朗發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國對伊朗戰事持續之際，更向伊拉克祭出新一輪金融施壓。美媒透露，美國財政部近日攔下一架載有近5億美元（約新台幣150億元）現鈔的貨機，暫停向伊拉克運送石油收益美元資金，同時中止與伊拉克的部分軍事安全合作，意圖迫使伊拉克壓制親伊朗武裝勢力，在美伊角力中進一步向華府靠攏。

根據美媒《華爾街日報》，美國與伊拉克官員指出，這批遭到攔截的現金來自伊拉克的石油收入，原本存放於紐約聯邦準備銀行帳戶，預計運回伊拉克中央銀行使用。此次已是自今年2月底美以對伊朗開戰以來，華府第二度延後美元現金運送，顯示金融手段已成為美方施壓的重要工具。

華府此舉，正值美國試圖在長達近8週的戰事期間，要求伊拉克降低對伊朗的長期依賴。近來伊拉克境內多個親伊朗武裝團體頻繁發動攻擊，鎖定美軍設施與周邊國家，並聲稱行動是為聲援伊朗。對此，美軍也向伊拉克境內與伊朗關係密切的武裝派系展開空襲，其中包括隸屬「人民動員組織」（PMF）的相關團體。

儘管美元運送被迫暫停，伊拉克中央銀行於21日聲明中強調，國內仍持有充足的美元儲備，但未直接回應美方攔截資金一事。美國官員則向媒體表示，此次措施屬暫時性質，但並未說明伊拉克需採取哪些具體行動，才能恢復資金運送。

事實上，美國對伊拉克金融體系的影響力可追溯至2003年美軍入侵。當時華府將數百億美元的伊拉克石油收入集中存放於紐約聯準銀行，並由美方負責管理。雖然官方稱此舉有助於穩定伊拉克經濟，但批評者認為，這讓美國得以掌控伊拉克的金融命脈，甚至影響其石油收益的使用。

多年來，華府透過定期將大量現金運回伊拉克，維持其經濟運作，也在無形中加深其對美國金融體系的依賴。如今，隨著區域緊張局勢升溫，這套機制再度被用作政治與安全博弈的工具。