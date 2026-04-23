　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

駁斥伊朗3船突破封鎖！　美軍宣稱「成功攔截29船」

▲▼美軍中央司令部（CENTCOM）發文宣稱已強制要求29艘船隻掉頭或返港，嚴正駁斥3艘伊朗籍船隻成功突破封鎖的報導。（圖／翻攝X@CENTCOM）

▲美軍中央司令部（CENTCOM）駁斥3艘伊朗籍船隻成功突破封鎖的報導。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者吳美依／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）22日宣布，在針對伊朗港口的封鎖行動中，已強制要求29艘船隻掉頭或返港，嚴正駁斥3艘伊朗籍船隻成功突破封鎖的報導。

沒突破封鎖　3艘伊朗船在哪裡？

美軍中央司令部在X發文宣稱，美軍已指示29艘船艦掉頭或返港，作為美國封鎖伊朗行動的一部分。過去24小時，有媒體宣稱數艘商船躲過封鎖，例如英雄二號（M/V Hero II）、赫迪號（M/V Hedy）及多雷納號（M/V Dorena），「這些報導並不準確。」

聲明指出，英雄二號與赫迪號本週稍早被美軍攔截後，目前已停泊在伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）。多雷納號試圖違反封鎖後，目前正在印度洋海域航行，全程接受一艘美國海軍驅逐艦護航。

美軍中央司令部強調，美軍具備全球部署能力，正在中東乃至更廣泛地區執行封鎖任務。另一篇貼文中，美軍中央司令部發布駐中東美軍的多張照片，宣稱美國陸海空三軍及海岸警衛隊正部署中東各地，而美軍「是全球史上最強大、最具殺傷力的軍事力量」。

最新美軍傷亡曝光

另據美國國防部傷亡分析系統（DCAS）最新數據，截至4月22日，美軍傷亡人數已達400人。其中陸軍傷亡最多共271人、空軍46人、海軍64人、海軍陸戰隊19人，在所有傷者之中，男性占349人。此外，一共13名軍人在行動初期陣亡，都來自陸軍及空軍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越級向川普提案！海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕
約砲玩3P！爆口角濺血　情侶逃42hrs栽了
女警產後離世！疑姪女寫紙板求白沙屯媽祖　「保佑姑姑」畫面曝
閃過台股大逃殺！興櫃個股開盤37分鐘漲到熔斷　提前收工
大洗盤！00981A爆百萬張成交量奪冠
RM東京違規抽菸全被拍！工作人員屈膝撿煙蒂　韓網罵翻
獨／36歲台男泰國失聯3天逃回　驚恐控險遭活摘器官
潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　被逮真實身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為了摸GG！　28歲女遊客「爬上海神雕像」挨罰18萬

越級向川普提案！美海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕

德國喊話2039打造「歐洲最強軍隊」　公布首份全面軍事戰略

上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝

美國務院敦促公民「盡快離開伊朗」　出示美護照恐被抓

挺伊朗付出慘痛代價！伊拉克飛機「載150億元鈔票」　遭美國攔截

駁斥伊朗3船突破封鎖！　美軍宣稱「成功攔截29船」

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！　老闆竟做出1恐怖舉動

倒數60天將至！川普面臨結束伊朗戰爭壓力　5月1日關鍵期限

為拍照付代價！韓飛官駕F-15K「空中擦撞」真相曝　維修費噴8.7億

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

為了摸GG！　28歲女遊客「爬上海神雕像」挨罰18萬

越級向川普提案！美海軍部長遭「閃電開除」　外媒大爆內幕

德國喊話2039打造「歐洲最強軍隊」　公布首份全面軍事戰略

上空露雙乳！她潑水節「嗨脫比基尼」畫面外流　真實身分曝

美國務院敦促公民「盡快離開伊朗」　出示美護照恐被抓

挺伊朗付出慘痛代價！伊拉克飛機「載150億元鈔票」　遭美國攔截

駁斥伊朗3船突破封鎖！　美軍宣稱「成功攔截29船」

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！　老闆竟做出1恐怖舉動

倒數60天將至！川普面臨結束伊朗戰爭壓力　5月1日關鍵期限

為拍照付代價！韓飛官駕F-15K「空中擦撞」真相曝　維修費噴8.7億

大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

王大陸閃兵案殲滅台娛！　13當紅男星停工收入斷、轉職現況一次看

懷孕會陰按摩「真的有效？」蘇怡寧曝真相：第一胎幫助最大

LIVE／SEVENTEEN玟奎、S.COUPS飛抵高雄　《ETtoday》準時直播

狠母網咖包廂掐死剛出生男嬰！殺人罪判11年半　曾上網查福馬林

東聯互動攜手明志科大　舉辦捐血活動推社會公益

點亮戒護安全！台基國際物流捐7.2萬　助基隆看守所添購手電筒

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓：始終是自己的家

獨／知名吉他老師襲胸摸腿少女　律師辯「最多性騷擾」法官怒了

【不理就是不理】馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

國際熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

現役最大！　R級女優親揭「上圍秘密」

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

女員工檢修飛行氣球被夾死　設備未啟動

車還在發動！日本山溝女屍「疑遭熊襲」

最浪漫陪葬？　木乃伊腹中首見希臘文學

性感網美力挺「川普」狂吸金　真面目被揭穿

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！

30多歲日男「在台發燒」回國確診麻疹

FBI調查！美科學家離奇死亡、失蹤

更多熱門

相關新聞

如何看穿川普「語言迷霧」和「談判美學」？　從德黑蘭到台海的生意經

如何看穿川普「語言迷霧」和「談判美學」？　從德黑蘭到台海的生意經

要看穿川普的真意，最佳的入門課不是看他的白宮新聞稿，而是回顧多年來他對伊朗的政策。川普曾多次在社交媒體上對德黑蘭發出毀滅性的威脅，甚至早在 2020 年擊斃蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）時讓戰爭一觸即發；然而，他現在又轉頭卻又表示隨時準備好與伊朗領導人坐下來面對面「大談一場」。

倒數60天將至　川普面臨結束伊朗戰爭壓力

倒數60天將至　川普面臨結束伊朗戰爭壓力

荷莫茲海峽　戰後掃雷恐耗6個月

荷莫茲海峽　戰後掃雷恐耗6個月

川普變相讓步無限期停火　伊朗正在主導談判節奏

川普變相讓步無限期停火　伊朗正在主導談判節奏

川普否認期中選舉壓力：伊朗戰事沒設期限

川普否認期中選舉壓力：伊朗戰事沒設期限

關鍵字：

美軍伊朗封鎖中東荷莫茲海峽荷姆茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面