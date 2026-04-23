駁斥伊朗3船突破封鎖！　美軍宣稱「成功攔截29船」

▲美軍中央司令部（CENTCOM）駁斥3艘伊朗籍船隻成功突破封鎖的報導。（圖／翻攝X@CENTCOM）

記者吳美依／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）22日宣布，在針對伊朗港口的封鎖行動中，已強制要求29艘船隻掉頭或返港，嚴正駁斥3艘伊朗籍船隻成功突破封鎖的報導。

沒突破封鎖 3艘伊朗船在哪裡？

美軍中央司令部在X發文宣稱，美軍已指示29艘船艦掉頭或返港，作為美國封鎖伊朗行動的一部分。過去24小時，有媒體宣稱數艘商船躲過封鎖，例如英雄二號（M/V Hero II）、赫迪號（M/V Hedy）及多雷納號（M/V Dorena），「這些報導並不準確。」

聲明指出，英雄二號與赫迪號本週稍早被美軍攔截後，目前已停泊在伊朗恰巴哈爾港（Chabahar）。多雷納號試圖違反封鎖後，目前正在印度洋海域航行，全程接受一艘美國海軍驅逐艦護航。

U.S. Soldiers, Sailors, Marines, Airmen, Guardians, and Coast Guardsmen are deployed across the Middle East as part of the strongest and most lethal military the world has ever known. pic.twitter.com/jhXfl1B68U — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026

美軍中央司令部強調，美軍具備全球部署能力，正在中東乃至更廣泛地區執行封鎖任務。另一篇貼文中，美軍中央司令部發布駐中東美軍的多張照片，宣稱美國陸海空三軍及海岸警衛隊正部署中東各地，而美軍「是全球史上最強大、最具殺傷力的軍事力量」。

最新美軍傷亡曝光

另據美國國防部傷亡分析系統（DCAS）最新數據，截至4月22日，美軍傷亡人數已達400人。其中陸軍傷亡最多共271人、空軍46人、海軍64人、海軍陸戰隊19人，在所有傷者之中，男性占349人。此外，一共13名軍人在行動初期陣亡，都來自陸軍及空軍。