德國喊話2039打造「歐洲最強軍隊」　公布首份全面軍事戰略

▲參加軍事演習的德國士兵。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）22日正式宣布，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）已採行史上首份全面性軍事戰略，目標是減少對美國依賴，並在2039年前打造歐洲最強大的常規部隊，以遏止日益成長的俄羅斯威脅。

遏止俄威脅 德軍3階段目標

《政客》形容，這份文件標誌著2022年烏俄戰爭爆發以來，德國國防政策多年轉型的成果。該戰略也強調，儘管美國對北約而言依然至關重要，但華府也正日益把重心轉向印太地區。

佩斯托瑞斯在柏林記者會上表示，「我們必須能夠保護自己……俄羅斯正在創造軍事攻擊北約國家的條件」。他指出新軍事戰略「短期目標是強化防禦與韌性，中期目標是大幅增強整體綜合作戰能力，長期目標則是建立技術領先的優勢。」

事實上，新軍事戰略概述了在未來幾年分3階段發展軍事實力。第一階段至2029年，重點在於迅速提升戰備與持續作戰能力。第二階段延伸至2035年，聚焦全面擴充跨領域軍事實力。第三階段至2039年，目標是將德軍轉化為一個技術先進、以創新與未來能力為導向的軍事力量。

▼ 德國國防部長佩斯托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）

增兵、強化防空 承擔更多北約責任

兵力規模方面，德國目前現役士兵約18.5萬人，新軍事戰略目標則是擁有至少46萬名戰備兵力，包括現役軍人與預備役人員。佩斯托瑞斯說，「我們正在增加現役士兵、預備役人員及文職雇員的數量」。

此外，佩斯托瑞斯也宣布，未來幾年德國將在北約架構內承擔更大責任，並將防空列為優先要務，「不論是攔截無人機、防空系統，甚至應對高超音速飛彈的防禦能力，未來幾年都將成為高度優先事項。」