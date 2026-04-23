宜蘭警掃蕩菸彈分裝場！夫妻檔毒梟落網　抄出5種毒還有長短槍

▲宜蘭縣警局偵破一起以簡姓通緝犯為首的製毒、槍枝集團。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣警局展現掃蕩槍毒決心，日前由少年警察隊會同礁溪分局及刑事警察大隊組成專案小組，成功偵破一起以簡姓通緝犯為首的製毒、擁槍集團，警方20日發動收網行動，不僅搜出改造長短槍枝，更一舉破獲近期橫行於年輕族群的「依托咪酯」（喪屍菸彈）分裝場，逮捕簡嫌夫婦等6人。

據了解，簡姓主嫌背景複雜，身背詐欺、毒品、洗錢防制及組織犯罪等4項通緝。警方追查發現，簡嫌不僅長期染有毒癮，更「擁槍自重」以規避查緝，並夥同友人製造、分裝及販賣第二級毒品「依托咪酯」。令人注目的是，簡嫌的葉姓妻子亦因洗錢防制案在逃，夫妻倆長期流竄於蘭陽地區。

警力集結收網 現場猶如火力庫

宜蘭縣警察局長陳金城掌握情資後高度重視，立即指示跨單位成立專案小組。經長期監控，專案小組於115年4月20日見時機成熟，果斷出擊，在猶如火力庫現場共查扣：

武器類： 改造左輪手槍1把、改造長槍1把、子彈11顆。

毒品類： 依托咪酯（190.78公克）、海洛因（10.61公克）、大麻（4.38公克）、毒咖啡包（2.45公克）、安非他命（0.52公克）。

其他： 製造分裝依托咪酯之原料及器具一批。

全案經訊後，依違反《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送偵辦。至於簡嫌夫婦通緝身分，則分別解送至4個相關機關歸案。

局長陳金城強調，為維護宜蘭治安環境，警方將持續掃蕩槍毒與幫派勢力。特別針對已提升為第二級毒品的「依托咪酯」，因其在年輕族群及學生間流傳甚廣，縣警局除了加強溯源斷根，未來也將針對青少年易涉毒場所加強臨檢與路檢，阻斷犯罪誘惑，守護校園及社會純淨。