擬禁高德地圖！Cheap實測喊「細節驚人」　一票洗版：用過回不去

▲高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中國「高德地圖」4月推出新功能，連台灣用戶都能在導航時，同步看到紅綠燈倒數秒數，其精準度引發網友熱議；不過，數位發展部部長林宜敬昨（22）日表示，若涉及國安或個資疑慮，未來不排除限制使用。對此，知名網紅Cheap在臉書開酸，「堂堂科技島看到新技術，第一時間竟然是想禁用。」

高德地圖秀黑科技！精準顯示「紅綠燈秒數」

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Cheap發文表示，聽說這項功能非常準確，許多人擔憂圖資外流；但數發部長林宜敬已澄清，其圖資來源是向荷蘭廠商購買，紅綠燈秒數則透過AI大數據運算，並非直接串聯台灣官方系統，不過會再研議是否限制使用。

這番話讓他不禁吐槽，「先感謝政府免費宣傳，之後應該會洗地說：這東西是台灣玩剩的！」

實測介面屌打Google！精細導航讓網友喊：回不去

Cheap也分享下載後的實測心得，除了紅綠燈倒數外，高德地圖的細節非常驚人，例如經過學校會主動提醒減速，多車道路口也會清晰導引變換車道。雖然目前仍有小瑕疵，像是將火車高架誤判為隧道，但整體機能性仍極高。

不少網友附和表示，「高德介面真的屌打Google Maps」、「用過真的回不去，超厲害」、「高德地圖很好用」、「已下載，小孩很喜歡」。

數發部擬禁用引反彈 網諷：太可怕了馬上下載

針對數發部可能祭出的禁令，網路上出現不少反對聲浪，網友們紛紛回應，「先禁國家不意外，見不得別人好」、「數發部想禁，讓我更想去用了」、「蒙上眼睛就以為看不見」、「太可怕了，下載來壓壓驚」、「太可惡了，馬上下載來看看」。

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