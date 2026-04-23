　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擬禁高德地圖！Cheap實測喊「細節驚人」　一票洗版：用過回不去

▲▼高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

▲高德地圖。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中國「高德地圖」4月推出新功能，連台灣用戶都能在導航時，同步看到紅綠燈倒數秒數，其精準度引發網友熱議；不過，數位發展部部長林宜敬昨（22）日表示，若涉及國安或個資疑慮，未來不排除限制使用。對此，知名網紅Cheap在臉書開酸，「堂堂科技島看到新技術，第一時間竟然是想禁用。」

高德地圖秀黑科技！精準顯示「紅綠燈秒數」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap發文表示，聽說這項功能非常準確，許多人擔憂圖資外流；但數發部長林宜敬已澄清，其圖資來源是向荷蘭廠商購買，紅綠燈秒數則透過AI大數據運算，並非直接串聯台灣官方系統，不過會再研議是否限制使用。

這番話讓他不禁吐槽，「先感謝政府免費宣傳，之後應該會洗地說：這東西是台灣玩剩的！」

實測介面屌打Google！精細導航讓網友喊：回不去

Cheap也分享下載後的實測心得，除了紅綠燈倒數外，高德地圖的細節非常驚人，例如經過學校會主動提醒減速，多車道路口也會清晰導引變換車道。雖然目前仍有小瑕疵，像是將火車高架誤判為隧道，但整體機能性仍極高。

不少網友附和表示，「高德介面真的屌打Google Maps」、「用過真的回不去，超厲害」、「高德地圖很好用」、「已下載，小孩很喜歡」。

數發部擬禁用引反彈　網諷：太可怕了馬上下載

針對數發部可能祭出的禁令，網路上出現不少反對聲浪，網友們紛紛回應，「先禁國家不意外，見不得別人好」、「數發部想禁，讓我更想去用了」、「蒙上眼睛就以為看不見」、「太可怕了，下載來壓壓驚」、「太可惡了，馬上下載來看看」。

►日作家「台灣藏壽司比日本更好」　他揭關鍵勸退：會失望
►屏東老父「默默留下18張台積電」　子女卻心情複雜了！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／SpaceX 老實說　台股8檔摔跌停
入夜防短延時豪雨　明天全台有感降溫
朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」！照片藏亮點
隨機攻擊！女學生等公車　突遭摀嘴拖行
快訊／台股大怒神！狂殺翻黑
才進駐2年！「39元連鎖店」全台門市熄燈　買1送1清倉
「有HCN」警告字條！男陳屍家中　發現2危險化學物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

入夜中部以北防短延時豪雨　明天全台有感降溫

高德地圖是靠AI！媒體人喊「無關台灣行控」：禁老百姓智商？

70歲駕駛換照「5/31開跑」規費50元　違規上路最重罰3600

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆：軟又甜超好吃

當短影音都在搶三秒　左承讓把影像拍成電影！打破平台壁壘吸50萬粉

高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆　市府：未提供數據

擬禁高德地圖！Cheap實測喊「細節驚人」　一票洗版：用過回不去

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

入夜中部以北防短延時豪雨　明天全台有感降溫

高德地圖是靠AI！媒體人喊「無關台灣行控」：禁老百姓智商？

70歲駕駛換照「5/31開跑」規費50元　違規上路最重罰3600

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆：軟又甜超好吃

當短影音都在搶三秒　左承讓把影像拍成電影！打破平台壁壘吸50萬粉

高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆　市府：未提供數據

擬禁高德地圖！Cheap實測喊「細節驚人」　一票洗版：用過回不去

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

外送員認遭逼車停路口持手機蒐證　霸佔車道拒盤查遭保護管束

終於贏了！大都會險勝雙城終結12連敗　但林多傷退添隱憂

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

旅行社賺錢卻裝窮！拒繳70萬勞健保　扣保證金險廢照秒繳清

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

燒庫錢「5公噸灰燼」棄新北新店、石碇山區　殯葬業者羈押禁見

「斷頭救救我」個案浮現！　南高雄預售交屋認賠殺出

狂！12歲游泳新星何康婗　首戰全中運蛙式三金還破兩大會紀錄

吃台塑牛小排現省300元　老牌西餐廳「波麗路」優惠明起連推4天

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！　老闆竟做出1恐怖舉動

【業績來得猝不及防】騎士帥氣鬼切車道進屋　下秒警察「宅配到府」

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

媽喊「蔡英文」兒秒不哭　本尊神回

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

更多熱門

相關新聞

高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆

高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆

中國地圖APP「高德地圖」4月在台推出紅綠燈倒數計時新功能，引發資安與國安疑慮。民進黨高雄市議員郭建盟在衛武營音樂廳前路口實測，驚呼「紅綠燈秒數零時差準到爆」，呼籲市長陳其邁快查查誰把高雄數據賣掉。高雄市交通局對此嚴正澄清，已依法清查完畢，交通數據並無外洩，也未提供任何數據串接資料給高德地圖。

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

中國高德地圖藏資安疑慮？　劉世芳：會做風險評估

中國高德地圖藏資安疑慮？　劉世芳：會做風險評估

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

關鍵字：

高德地圖紅綠燈數位發展部導航功能網友反應

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

男抓幼龍蝦被咒「不會浮起來」　南雅外海溺斃

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！

陳致嘉誤判釀失分！隊友、洪總都傻眼

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面