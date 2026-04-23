高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆　市府：未提供數據

▲「高德地圖」推出紅綠燈倒數，幾乎0誤差。（圖／記者許力方攝）



記者賴文萱／高雄報導

中國地圖APP「高德地圖」4月在台推出紅綠燈倒數計時新功能，引發資安與國安疑慮。民進黨高雄市議員郭建盟在衛武營音樂廳前路口實測，驚呼「紅綠燈秒數零時差準到爆」，呼籲市長陳其邁快查查誰把高雄數據賣掉。高雄市交通局對此嚴正澄清，已依法清查完畢，交通數據並無外洩，也未提供任何數據串接資料給高德地圖。

倒數計時幾近零誤差 議員憂監控風險

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近期不少兩岸往返民眾發現，高德地圖在台灣可顯示紅燈剩餘秒數，且與實際號誌幾乎同步，引發關注。高雄市議員郭建盟近日在在衛武營音樂廳前路口測試，直呼「連我們高雄也淪陷了.....」，中國APP高德地圖的高雄紅綠燈秒數零時差準到爆，呼籲市長快查查誰把高雄數據賣掉。

郭建盟說，高德地圖登錄還要綁手機資訊，台灣連號誌資訊都被中國掌握，會不會哪天紅綠燈全被控制。

▲高雄也淪陷！高德地圖紅綠燈倒數0時差準爆。（圖／翻攝高雄市議員郭建盟Threads）

交通局：無數據外洩情事 也未提供數據串接

對此，高雄市交通局回應，有關網路討論中國高德地圖（AutoNavi）於高雄市可顯示路口紅綠燈相關資訊一事，高市府交通局嚴正澄清，第一時間即啟動內部清查，並無數據外洩情事，也未提供高德地圖任何相關交通數據或數據串接資料。

交通局強調，高雄核心號誌控制系統之時制資料，均儲存於交控中心內部獨立封閉環境，與網際網路採取「實體隔離」架構，兩者之間沒有任何實體線路或無線連結，亦未對外提供任何API介接介面，外部導航業者或民間單位完全無法透過網路存取、讀取或竄改本市號誌控制權。

交通局進一步說明表示，目前亦未將高雄市「號誌即時秒數資訊」傳送至交通部運輸資料交換平台(TDX)。交通局將持續監控交控系統運作，並與資安專家合作定期檢測，確保交通控制系統在封閉、安全的環境下運作，全力守護本市交通秩序與市民資料安全。

個資恐回傳中國 官方評估禁用可能

數發部對此表示，依中國相關法規，當地企業與個人有義務配合政府情報需求，意味著使用者資料可能被調取。數發部已由資安署進行檢測，並與陸委會及國安單位研議相關風險。

數發部強調，若確認存在資安或國安疑慮，將優先要求公部門停止使用，並建議民眾降低使用頻率，以防個資外洩風險擴大。