台東三和外海SUP翻覆2人落海　海巡聯手漁船救援

▲三和外海SUP翻覆，海巡聯手漁船搶救。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東三和外海23日清晨發生SUP（水上立式划槳）翻覆意外，2名民眾落水後因體力不支受困海面，所幸海巡單位與在地漁船即時聯手救援，在短時間內成功將人救起，平安送返岸際，未釀成傷亡。

海巡署第十巡防區指揮部於6時33分接獲通報，指出三和定置漁場外海約200公尺處，有民眾從事水上活動時不慎翻覆落水。第一三岸巡隊獲報後，立即通報三和安檢所、第三機動巡邏站及巡防艇PP-10086趕赴現場，並同步協調當地作業漁船支援搜救。

救援行動迅速展開，於6時49分即由現場作業漁船成功將2名落水民眾救起，並協助載返岸際。海巡人員隨即進行初步評估，確認2人意識清楚、無明顯外傷，當事人表示無需送醫，現場處置後自行離去。

海巡單位指出，此次救援能迅速完成，仰賴海巡與在地漁民即時協力，展現海域安全聯防機制的效率。東部分署第一三岸巡隊也提醒，近期海象變化快速，民眾從事SUP等水域活動前，應事先掌握天候與海流資訊，並做好安全裝備。

海巡呼籲，可透過「GoOcean海洋遊憩風險平台」查詢即時海況，並善用安檢所提供之救生衣借用服務；若於岸際或海域發現溺水情形，應立即撥打118專線通報，以爭取黃金救援時間，確保生命安全。