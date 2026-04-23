花生香成回憶！北港「紅龜粿阿嬤」享耆壽90歲　香燈腳聞訊淚崩

▲每年都會發放紅龜粿給香燈腳阿嬤過世，享耆壽90歲。（資料照／翻攝「白沙屯拱天宮」官方粉絲團）

記者劉人豪／雲林報導



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖聖駕20日下午4時10分回宮，為今年8天7夜進香行程劃下圓滿句點。而北港鎮一名阿嬤，每年都會在香燈腳經過的路線發放紅龜粿，不過今年阿嬤沒有出現，據了解，阿嬤今年1月過世，享耆壽90歲。

屏東縣議員參選人林宇澤表示，參與北港進香這八年來，進城前總會特地經過這一攤紅龜粿。那股花生香，很純、很濃，是每年固定的期待。阿嬤總是為了外地來的香燈腳，提早一週準備，進香前兩晚就開始動手製作。紅龜粿看似簡單，其實每一顆都耗時費工，也包進了滿滿的人情味。

林宇澤指出，今年少了那一味熟悉的香氣。阿嬤，修佛去了。一樣的路、一樣的進香節奏，卻少了一個身影。走到那個位置，心裡自然會停一下，想起曾經的熱情招呼，還有那一口樸實卻難忘的味道。其實，進香何嘗不是人生的縮影。有人加入、有人離開；有相聚，也有告別。「我們在路上學習承受、學習放下，把遇見的每一份善意記在心裡，把來不及說的感謝留在心中。紅龜粿的味道會消失，但那份人情，不會。阿嬤，謝謝祢。」