為拍照付代價！韓飛官駕F-15K「空中擦撞」真相曝　維修費噴8.7億

▲美日韓聯合空中訓練，南韓空軍派出F-15K戰機，從大邱基地飛往濟州島南側參訓。（圖／大韓民國空軍）

記者羅翊宬／編譯

南韓監察院昨（22）日公開報告，首度揭露一起隱匿4年的空軍事故。一名F-15K戰機飛行員2021年在大邱執行任務，為了拍攝「人生紀念照」，擅自進行未經批准的飛行動作，結果與同編隊戰機在空中發生擦撞，維修費用達8.7億韓元（近新台幣1870萬元）。

儘管南韓國防部原要求全額賠償，監察院認定飛行員確有重大過失，但考量軍方管理疏失與當時「拍照慣例」，最終僅判賠約一成金額。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，該起事故發生於2021年12月24日，當時任職於大邱第11戰鬥飛行團的A姓少校，駕駛雙座型F-15K戰機執行飛行任務。由於該次飛行是他調職前的最後一次任務，他在事前簡報中即表示，返航時希望拍攝飛行畫面作為紀念。

▲南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

任務結束返航途中，編隊長機飛行員得知後，指示後座人員為A少校拍攝影像。未料A少校為了取得更佳畫面，竟在未經明確許可下突然拉升、並試圖翻轉機體，藉此讓僚機從上方拍攝。然而兩機距離過近，在緊急迴避過程中仍無法避免碰撞，最終導致A少校戰機左側垂直尾翼與長機左翼發生擦撞。

事故中兩架戰機雖順利降落、無人傷亡，但機體均出現損傷。報告指出，A少校所駕戰機需更換6項零件，另一架則需更換45項零件，僅零件費用就高達8億7871萬韓元。

事後，南韓國防部依《會計職員責任法》，認定飛行員屬於「物品使用公務員」，且因重大過失導致國家財產損失，要求A少校全額賠償。不過A少校雖承認操作失誤，仍主張自己並非應負賠償責任的會計人員，因此向監察院申請重新審查。

▲南韓空軍出動F-15K戰機、KC-330空中加油機1日在忠清南道雞龍台展開機動示範飛行。（資料照／達志影像／美聯社）

監察院最終認定，飛行員在操作戰機期間確實屬於「會計關係職員」，且此次為拍攝紀念照而進行未計畫機動，屬於重大過失，因此應負賠償責任。不過，監察院也指出，當時部隊內存在「飛行中拍攝個人紀念照」的慣例，且相關行為未被空軍內部嚴格管控，「機關方面亦有部分責任」。

此外，監察院也考量A少校在危急情況下成功指揮返航、避免擴大損失，以及其2010年赴該單位服役後長期以來對戰機維護與測試飛行的貢獻，最終將賠償金額大幅減免90%，僅需負擔約8787萬韓元（近新台幣187萬元）。

該起事故長達4年未對外公開，直到A少校提出申訴後，才透過南韓監察院報告曝光。報告亦未具體說明涉事部隊與機型細節，僅以「涉及國家安全」為由保留部分資訊。據悉，A少校因該起事故遭到軍方停職處分，最後自行退職，目前在民間單位駕駛民航機。