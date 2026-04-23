中國高德地圖藏資安疑慮？劉世芳：會做風險評估　影響國安會加以禁絕

記者詹詠淇／台北報導

中國高德地圖4月推出新功能，連台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發國安與個資疑慮。對此，內政部長劉世芳今（23日）表示，內政部會做風險評估，如果認為對台灣國安問題產生重大影響，「當然我們會加以禁絕」，不只員警，公務機關裡面應該都不要使用。

▲內政部長劉世芳（左）。（圖／記者湯興漢攝）

立法院內政委員會今（23日）繼續審查「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」。媒體關切，中國高德地圖有資安風險，是否會覺得員警要先禁用？劉世芳表示，不管是高德地圖或相關有資安疑慮部分，內政部會做風險評估。

劉世芳指出，風險評估之後，如果認為對台灣國安問題產生重大影響，「當然我們會加以禁絕」，不只員警，公務機關裡面應該都不要使用，內政部會把這方面訊息轉達給數發部或NCC來做最後確認。

而針對選罷法第26條修正案，有立委認為若緩刑可參選有失比例原則，但劉世芳表示，行政機關立場還是希望維持原案，因為在法理上，「我們認為法理上的邏輯就是推動清廉參選」，今天各黨團都有不同提案討論，最後無論是否要經過黨團協商，內政部都予以尊重。

劉世芳指出，選罷法所事涉的主管機關除了內政部，還包括中選會、法務部跟司法院，討論結果是否會朝立委所提方向發展，內政部予以尊重，但可能會把目前在上會期修正通過的「詐防條例」裡的重罪也放進去，也就是涉及詐防條例重罪條款的話，以不能參選為原則。