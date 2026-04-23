陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德預計22日出訪邦交國史瓦帝尼，因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國無預警臨時撤回專機飛越許可而暫緩行程。中國外交部嗆聲，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。國民黨主席鄭麗文則稱，全世界遵守一中原則、和陸才能興台，政府應檢討自己。對此，民進黨中國部今（23日）表示，完全坐實現在的鄭麗文與國民黨就是中共的「幫兇」與「應聲蟲」，中國所謂善意就是虛偽包裝矮化的惡意。

民進黨中國部表示，中共當局不僅持續壓縮台灣的外交空間，現在更進一步透過經濟與政治手段，操控第三國限制台灣元首的正常出訪，已經構成對第三國與中華民國主權的直接干涉，更嚴重破壞國際社會的基本規則與秩序，民進黨中國部對此表達最嚴正的譴責。

民進黨中國部指出，中共長期以來利用金錢外交、經濟脅迫與政治壓力，打壓台灣的邦交國，並極力限縮台灣的國際參與空間。如今更變本加厲，竟然直接以經濟脅迫手段施壓「第三國」臨時取消台灣行政專機的飛航許可，成功阻撓賴總統出訪友邦的預定行程，這不僅是對台灣主權的直接侵害，更是對國際飛航安全與秩序的公然踐踏。

中國部批評，中共此次惡意打壓台灣國際空間，手法上升到前所未有的「新模式」，從以往的外交打壓升級到主權干涉，下一步很可能就是要徹底落實「長臂管轄」。

面對外界質疑，中國國台辦在記者會多次強調「台灣沒有什麼總統」。中國外交部也狠嗆，世界上不存在「中華民國總統」。

民進黨中國部表示，對比中共當局一再宣稱的「惠台」與「和平」，以及國民黨在「習鄭會」後頻繁宣揚的「習總書記對台善意」與「和平框架」等，顯的無比諷刺。而國民黨主席鄭麗文面對中國在國際上的野蠻行徑，回應內容竟然是要台灣「檢討自己」，還說「全世界都遵守一中」，完全坐實現在的鄭麗文與國民黨就是中共的「幫兇」與「應聲蟲」。

民進黨中國部強調，此次事件再次證明，中國對台灣根本毫無善意，對於國際社會也毫不掩飾其蠻橫不講理的作為。中共當局所謂的「善意」從來都是虛偽包裝，用來遮掩矮化與併吞台灣的「惡意」；所謂的「和平」也只是為其權力擴張的服務工具，也是用來誆騙台灣人民與國際社會的彌天大謊。

民進黨中國部要提醒國人同胞，中國近年來不斷限縮台灣的外交處境，從正副元首出訪、國際組織參與，到體育賽事舞台，中共當局正試圖在每一個國際空間中「讓台灣消失」，我們不能再視而不見。面對這樣的壓迫，台灣沒有退縮讓步的空間，而是更需要積極深化與理念相近國家的合作、強化國際社會對台灣處境的理解與支持。

民進黨中國部要向國際社會嚴正呼籲，本次事件是中國以權力凌駕規則的又一例證，不僅傷害台灣，更將衝擊整體國際秩序。必須正視中國以經濟脅迫干預他國決策作為的嚴重性，並且要共同維護國際交通、外交與交流基本秩序，拒絕讓威權政治侵蝕全球運作基本規則。