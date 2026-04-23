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美眾院挺台！撥款法案對台提供「5億美元」外國軍事融資

▲▼ 美國國會山莊,國會大廈,美國國旗。（圖／路透）

▲美國國會山莊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國聯邦眾議院撥款委員會22日公布2027財政年度「國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」（NSRP），不僅反映了美國優先議程，也透過具體行動展現對台支持，包括對台提供5億美元的外國軍事融資。

3點挺台灣　含5億美元外國軍事融資

根據撥款委員會官網聲明，NSRP提供了473.2億美元的總體酌情分配預算，與2026財政年度相比減少26.9億美元（約6%），全案將於4月23日提交小組委員會審議。

儘管法案整體預算削減，但「維持對以色列、約旦、埃及和台灣等盟友的充足資金支持」，並且反制像是中共、伊朗、古巴、販毒集團，以及那些被指定為外國恐怖組織的敵對勢力，支持總統川普讓美國更安全、更強大、更繁榮的外交願景，同時確保所有資金的使用方式，都與相關行政命令保持一致。

聲明列舉體現「美國優先」外交政策的具體作為，例如決定經濟援助分配時，必須考量接受援助的夥伴國是否在「美國優先」事項方面進行合作，包括移民問題、反對外國敵對勢力、責任分擔、支持台灣參與多邊論壇、聯合國表決立場。

在強化美國國安與邊境保護方面，該法案也納入提供給台灣的5億美元「外國軍事融資」（FMF）計畫、提供給菲律賓的2億美元軍事援助，以及外國軍事融資的貸款與貸款擔保。

眾院砍開支有成　堅守美國優先

法案主席迪亞茲-巴拉特（Mario Díaz-Balart）表示，「自共和黨掌控（眾議院）以來，我們共累計削減117億美元總支出，同時堅守對美國人民的承諾，也就是把美國利益擺在第一優先，強化問責機制，並確保每一塊錢都有明確用途。」

委員會主席柯爾（Tom Cole）也強調，該法案以「實力、問責與成果」為基礎，反映美國領導方式，「此舉強化了我們對關鍵盟友的支持，對抗像是中共與伊朗這樣的對手，並確保我們的外交政策優先推進美國利益。」

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