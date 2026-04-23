26歲台男「當詐騙車手」在日本落網！　日警公布姓名

▲又有台灣籍男子因為涉及詐騙在日本被逮。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本再傳台灣人因涉及詐騙被逮案件，一名26歲台灣籍男子假冒警察、檢察官，電話詐騙愛媛縣今治市一名80多歲婦人，因此被逮。

根據《南海放送》報導，愛媛縣今治警察署近日宣布，逮捕一名涉嫌偽裝成警察與檢察官、並騙取高齡婦女提款卡的26歲台灣籍男子曾立成。曾男涉嫌與共犯勾結，從一名80多歲的老婦人手中騙走6張提款卡，目前警方正針對其背後的犯罪集團展開深入調查。

曾立成涉嫌於2025年10月與共犯共謀，打電話給家住在今治市的一名80多歲老婦。當時曾嫌等人在電話中自稱為警察與檢察官，以專業口吻向婦人謊稱，「為了進行資金調查，我們現在需要派人去領取妳的提款卡。」

婦人信以為真，當場將名下的6張提款卡全數交給上門取件的嫌犯。隨後，犯罪集團便利用這些卡片進行非法提款。金融機構在監控帳戶時，發現該名被害女性的帳戶出現多筆「不尋常的異常交易」，隨即主動向警方通報。

今治警察署接手調查後，鎖定曾立成的行蹤並於近日將其逮捕歸案。警方指出，曾立成在該犯罪組織中疑似擔任車手，負責出面領取被害者的財物。目前警方正根據曾嫌的通訊紀錄，積極釐清他與共犯之間的聯繫與分工，同時也將針對他在日本境內是否涉及其他類似的「特殊詐騙」案件展開全面清查。