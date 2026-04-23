戰地轉型體驗場　金門「海陸小兵」後續場次還有名額

▲金門國家公園管理處推出「海陸小兵大挑戰」軍事體驗活動。（圖／內政部國家公園署金門國家公園管理處提供）

記者鄭逢時／金門報導

為活化戰地史蹟並推廣環境教育，內政部國家公園署金門國家公園管理處自4月19日起，在古寧頭W-012安東二營區推出「海陸小兵大挑戰」軍事體驗活動，首場即吸引不少親子家庭參與，現場互動熱絡。

金管處指出，此次活動以沉浸式體驗為核心，規劃半日課程，透過任務導向的設計，引導學童在實地場域中完成各項挑戰，提升學習興趣與參與感。課程涵蓋「海岸攻防」、「射擊訓練」及「叢林對戰」三大主題，結合戶外探索與團隊合作，讓孩子在活動過程中學習成長。

金管處說明，在「海岸攻防」的關卡中，學員需進行方位判定與模擬排雷，並結合淨灘行動；「射擊訓練」則是透過水彈槍操作，培養專注力與紀律；而「叢林對戰」是利用既有的軍事設施進行團隊競賽，強化合作與應變能力，活動整體設計兼具教育意義與趣味性。

參與的家長表示，孩子從最初的緊張逐漸融入活動，不僅玩得開心，也樂於分享體驗，整體過程中除了有助於孩子減少使用3C產品的時間，也能提升體能與判斷能力；也有家長認為，活動內容豐富且具教育價值，是值得推薦的戶外學習機會。

金管處表示，活動預計辦理至8月9日，採隔週週日舉行，一共9場次，目前仍有名額開放報名，歡迎國小一年級以上學童及親子家庭參加。相關資訊可至活動網站（https://sites.google.com/view/w012camp）查詢，鼓勵民眾把握機會走出戶外，體驗結合歷史與教育的多元活動。