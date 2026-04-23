首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

▲「雨刷」蔡政宜。（圖／民眾提供）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（23日）公布最新一期廉政公報，其中包含嘉義縣議會，根據財產申報，日前因涉貪案件被起訴的民進黨籍議長張明達存款1037萬、背債5687萬；而曾與白營要角蔡咏鍀一手造成中華職棒假球案的議員「雨刷」蔡政宜，名下多項珠寶、名錶，債權3000萬用於私人借貸，另外，雨刷與中國籍妻子唐斯蓉跨國經營洗錢水房，雨刷去年落網、唐斯蓉則逃出境外遭通緝，雨刷財產申報也載明，配偶唐斯蓉因故不知去向。

嘉義縣議員蔡政宜綽號「雨刷」，過去曾與民眾黨立委蔡春綢胞弟蔡咏鍀合作，作為主謀操控中華職棒假球案遭判刑，而當選議員後說要改過自新的雨刷，近年又被檢警查出與中國籍妻子唐斯蓉跨國經營洗錢水房，4年間經手金流高達225億元，遭橋頭地檢署起訴求刑10年，蔡政宜去年8月31日落網，妻子唐斯蓉則逃出境外，目前遭到通緝。

根據財產申報，蔡政宜名下22筆土地、1筆建物，位於嘉義縣、高雄等地，1輛574萬的保時捷，現金200萬、存款860萬，數塊名錶分別要價300萬、250萬、單價百萬鑽戒，多筆名貴收藏總值650萬、15筆保險，債權3000萬用於私人借貸，另有1452萬的房貸。

特別的是，由於雨刷中國籍妻子已經跑路，財產申報上特別備註，因配偶唐斯蓉因故不知去向，無法得知目前所有財稅資料，刪除1筆土地，更正項目資料係申報人於今年3月2日依法自動申請更正。

民進黨籍嘉義縣議長張明達，日前涉嫌收賣假藥的劉姓廣播電台主持人等贈送精品，施壓衛生局降低罰款遭查獲，依貪污治罪條例起訴。

根據財產申報，張明達名下8筆土地、5筆建物，位於嘉義縣市，存款1037萬7606元、11筆保險，另有債務5687萬2868元用於擔任債務保證人、購置不動產。

民進黨議員翁聰賢名下20筆土地、4筆建物，分別位於新北、台南、嘉義縣，1輛YAMAHA、1輛BMW都持有超過五年，存款9110萬5730元，股價總價額5797萬5560元（以每股票面價額10元計），主力在建大、宜進、南紡等，基金受益憑證總價額690萬3422元。

翁聰賢還有2個高爾夫球證要價80萬、24筆保險，投資蔬果合作社、投資公司等751萬元，沒有任何債務，淨資產就近2億元。

無黨籍議員陳文忠名下20筆土地、5筆建物，分別位於嘉義、雲林，1輛賓士、1輛BMW、1輛SKODA，存款311萬31元，有價證券總價額71萬1080元，特別的是，製香世家出身的陳文忠還申報有五蓮、法音、經典、招財進寶及馬車圖，總價約12萬元。

陳文忠名下還有30筆保險，債務6036萬5461元主要用於周轉金，投資香業、製香廠、環保公司、香藝文化館等共2452萬元。