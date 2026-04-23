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遠東化纖廠2025氣爆奪2命19傷　調查報告揪禍因：雙軌並行成黑數

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹縣遠東新世紀化學纖維總廠去年2月氣爆，造成2死19傷。監察院22日通過調查報告，指出該廠熱媒油導管列為「一般化學設備之附屬設備」非屬「危險性設備」，僅「目測」檢查、徒具形式且長期無檢。另，職災通報向中央職安署、火災報案向地方消防局雙軌並行，形成黑數與漏洞，導致對該廠歷年事故掌握存有數據落差，不利防範未然。此次嚴重職災的發生，凸顯現行的源頭管理與監管機制仍有漏洞，實應深究。

遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠去年2月6日凌晨發生熱媒油洩漏引發氣爆之重大工安事故，釀成2死19傷，震驚社會。依《職安法》及《消防法》防止職業災害與維護公共安全之意旨，政府對高風險化工廠負有嚴格監督與風險預防之責；另現代化工廠之製程複雜，涉及高溫高壓及危險化學品之運作，一旦發生事故，往往造成重大傷亡，故源頭管理與風險預防，實為職業安全與消防安全之核心價值。

監察院調查發現，本案並非單一偶發意外，該廠自104年起至事故發生前，雖經職安署實施高達129場次之勞動檢查，並遭裁處罰鍰68次，累積887萬元及12場次部分停工處分。另新竹縣消防局近10年共計51次消防檢查、3次裁罰（7次火災與化學洩漏事故）。又新竹縣環保局近15年共計27件裁罰。然在此高強度之行政監管下，仍發生包含本案在內之5件重大職業災害，共計造成6名勞工死亡。

監察院22日通過「遠東化纖總廠於114年2月6日發生氣爆致多人傷亡」等情案之查處結果，針對熱媒油導管非「危險性設備」僅「目測檢查」徒具形式，以及跨機關風險資訊勾稽與橫向聯繫機制仍有精進空間等情，請行政院督飭勞動部、內政部消防署、新竹縣政府檢討改善。

監察院指出，熱媒油導管已造成多次事故並停工，卻列為「一般化學設備之附屬設備」非屬「危險性設備」導致長期無檢，以及僅憑「目測」形式檢查，難見導管於包覆保溫棉層下之金屬疲勞或裂痕，檢查徒具形式。

監察院提到，勞動檢查陷入「高頻檢查、低效改善」之執法困境，復工審查有效性不足，難以有效發揮源頭減災之功能。且公共危險物品場所認定難謂無疏失，跨機關風險資訊勾稽與橫向聯繫機制，仍有精進空間。

監察院強調，政府本一體，行政院應督促勞動部、內政部及地方政府，研議建立跨機關的「災害事故資訊介接平台」，將環保違規（如化學洩漏異味）、消防救災紀錄與勞動檢查數據相互勾稽，使各機關掌握資訊一致，落實動態風險監控，以積極保障勞工生命財產安全。
 

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