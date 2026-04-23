川普「變相讓步」無限期停火　伊朗正在主導談判節奏

▲川普宣布無限期停火，恐被伊朗視為「變相讓步」。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普21日宣布「無限期延長」停火協議，但美軍仍未解除封鎖。對此，新加坡南洋理工大學資深研究員多西（James Dorsey）分析，這種姿態很可能被德黑蘭解讀為自身已成功頂住壓力，從而將停火延期視為美方的一種「變相讓步」，這意味著伊朗短期內未必會主動調整談判立場。

美國停火延長 可能被伊朗視為變相讓步

根據新加坡《聯合早報》報導，拉惹勒南國際研究院兼任高級研究員多西指出，川普宣布延長停火，實際上是把「球」踢回給伊朗，以此展現美方正靜待德黑蘭提出統一的談判方案。

不過，多西判斷，即便伊朗提出新方案，核心訴求估計也不會跟首輪談判時有太多出入，因為川普在發出強硬軍事威脅後卻未恢復戰事，這種姿態很可能被德黑蘭解讀為美方的「變相讓步」，所以短期內未必有動力調整談判立場。

▲伊朗親政府示威者近日在首都德黑蘭揮舞國旗。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗正在主導談判節奏

澳洲迪肯大學（Deakin University）全球伊斯蘭政治學教授巴頓（Greg Barton）則認為，川普政府的表現「極其無能」，可能是美國現代史上表現最差的一屆政府，因為在當前僵局中，「伊朗正在主導談判的節奏」。

巴頓指出，德黑蘭政權非常希望找到結束這場衝突的辦法，但也必須確保政權存續，所以絕不願意在談判中顯露屈服姿態。事實上，伊朗並非拒絕談判，而是在爭取掌握節奏，等到獲取一定優勢後才進入談話。

▲巴頓認為，中國將是打破僵局的關鍵第三方。（圖／路透）

中國可能是打破僵局的關鍵第三方

巴頓分析，目前荷莫茲海峽航行安全與通行安排，以及核問題的實質進展，仍是美伊之間的兩大關鍵分歧。若談判要重啟，關鍵外部推手很可能是北京，因為中國作為伊朗最大能源買家，最看重地區穩定和能源貿易穩定，極可能協調沙烏地阿拉伯、波灣國家及巴基斯坦，悄悄促成談判。

不過，美國內部也有不少放棄談判、加碼軍事打擊的呼聲。前代理國安顧問、退役中將凱洛格接受《福斯新聞》訪問時就主張，美國應趁仍握有戰略優勢時，進一步加大軍事與經濟施壓，並將打擊目標轉向伊朗能源等真正「經濟命脈」，例如能源產業等，「我們還有牌可打」。

如今荷莫茲海峽被美伊雙重封鎖，能否解封，將是決定局勢走向的關鍵變數。多西認為，若封鎖能有效壓縮伊朗經濟空間，局勢可能重新轉向軍事對抗；若未能達到預期效果，雙方恐在持續封鎖下，陷入低強度對峙。