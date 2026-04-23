台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

▲何苡睿參選嘉義市東區。（圖／台聯黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台聯黨22日召開中執會，確認黨主席由周倪安連任，也將延續本土右派政黨路線，另外，通過2026地方選舉的第一波提名名單，楊中成參選台南市第七選區、何苡睿參選嘉義市東區。

▼楊中成參選台南市第七選區。（圖／台聯黨提供）







周倪安表示，第九屆黨主席的重擔，是一個職務的開始，更攸關台聯黨的「重生」。台聯黨的精神，不會消失；因為根來自李登輝總統。李總統留給台灣的不只是民主制度，更是一種對母親台灣的堅持、「做自己主人」的信念，台聯黨的使命就是在新時代延續這樣的精神。

談及國際局勢，周倪安表示，全球政治正在出現新的變化，以日本政治人物高市早苗為代表的保守力量逐漸在國際舞台重新崛起，顯示各國社會開始重新重視秩序、國家安全與傳統價值，在這樣的潮流之下，台灣不應缺席。

周倪安宣布，台聯黨將做出明確的政治定位調整，要走一條過去沒人走的道路：台聯要成為台灣首個本土右派政黨，台聯主張「台灣優先」，這不是口號，而是原則。台聯的核心立場是：回歸常識、尊重傳統，並堅守本土、堅定反共，同時以民生為本、以責任為先。

周倪安進一步指出，在經濟政策上，台聯主張讓人民過得更好，避免制度失衡；在社會政策上，強調守住家庭價值與社會秩序；在國家安全方面，必須清楚面對威脅台灣存在的力量，沒有模糊空間。