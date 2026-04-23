颱風天仍要約會！　妻目睹「夫摸臀小三」心碎反擊

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與小花（化名）發生婚外情，第一次約會就算遇上颱風也要去，之後兩人多次相約出遊，還被她親眼目睹在速食店內摸臀，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償60萬元。法官審理之後，判小花應賠償人妻8萬元較為適當。

▲阿哲承認在速食店與小花有親密肢體行為。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小花在2024年9月間與丈夫阿哲認識，卻在明知阿哲已婚的情況下，仍發展成為男女朋友關係，兩人多次單獨約會；同年11月間她目睹阿哲在速食店內撫摸小花的臀部，小花沒有抗拒，她上前質問，兩人坦承發生婚外情，憤而決定對小花提告求償60萬元。

小花則辯稱，她和阿哲僅認識1個月，雖然曾單獨出遊、吃飯，但沒有發展成為男女朋友關係，也沒有一起過夜、發生性行為，她有向人妻坦白雙方的往來情形並道歉，但阿哲有多次出軌紀錄，他們夫妻倆的婚姻關係早已出現破綻，她並未嚴重侵害人妻的配偶關係身分法益。

不過，阿哲作證坦承和小花有婚外情，兩人雖然沒有確認關係，但行為上就是在交往，1周大概約會2次，約會時會牽手、擁抱、親吻，沒有發生性關係，兩人第一次約會是在颱風天，他也的確有在速食店內做出上述親密肢體行為。

法官表示，從現有證據看來，小花和阿哲之間的行為已經超過一般男女交往應有的社交分際，屬於不當交往，確實不法侵害到人妻基於配偶關係的身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟能力等因素，最終判小花應賠償人妻8萬元較為適當。全案仍可上訴。