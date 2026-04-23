快訊／被控性侵6女NONO稱「沒射精不算」　二審駁回維持2年6月

▲藝人NONO性侵案，高等法院二審判刑 。（圖／記者徐文彬攝）



記者吳銘峯／台北報導

藝人NONO（本名：陳宣裕）爆發性侵案件，士林地檢署認定他侵害6名女子，提起公訴。但一審法院審理後，僅認定他犯下一次性侵未遂罪，判處有期徒刑2年6月。案經上訴，高等法院二審於23日宣判，維持原判2年6月，上訴駁回。

#Metoo事件發燒後，2023年5、6月間也延燒到演藝圈。其中直播主網紅「小紅老師」，當年6月間宣稱集結多名被害女子，向檢方提出告訴。案件經由檢方調查，8月間由台北地檢署發動偵查行動，搜索NONO住處，並查扣手機、筆電等物品。北檢在訊後將NONO以50萬元交保，還核發被害人保護令，禁止NONO接近、騷擾被害人。總計共有10人提出告訴。媒體直接以「最骯髒B咖」形容NONO的惡行。

北檢認定其中3名被害人部分因罪證不足，做出不起訴處分，至於其餘7名被害人部分，則因管轄關係轉由士林地檢署偵辦。士檢於2024年5月間偵查終結，認為NONO利用藝人知名度，陸續於2008年、2010年、2011年、2013年間，假借介紹工作或錄影結束吃消夜的名義，邀約被害人到住處、飯店、車上等地獨處，進而伸出狼爪，甚至還對被害人說：「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」。總計他侵害6名被害人、涉犯7個罪名，士檢因此提起公訴。

士林地方法院一審審理後，僅認定他犯下一次強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年6月。被害人等均認為判刑太輕，上訴第二審。高等法院二審於去年10月間首度開庭，NONO維持一貫作風，穿著白襯衫、黑長褲，戴著口罩出庭，也對記者詢問一概不回答。

而除了本案以外，NONO另外還涉嫌性侵、猥褻2名女子，士林地檢署首度偵辦時做出不起訴處分，經再議成功、撤銷發回更查後，士檢第二度偵查在去年8月間改做出起訴處分，目前案件仍由士林地院一審審理中。