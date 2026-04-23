北市36歲女警產後「來不及抱愛女」不治　千金腦損住NICU

▲中正一分局外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

北市警局中正一分局督察組女警陳芊雯，4月中旬喜迎長女「安安」，沒想到產後竟因失血過多不幸離世，享年36歲。她連自己的女兒都還來不及抱就離世，另許多同仁不捨。而寶寶也因腦部因缺氧受損，目前仍在新生兒加護病房治療觀察。

陳芊雯自2015年投身警界，長期負責「美國總統」等級的安全維護勤務，在政治核心的博愛特區表現卓越。即便2025年懷孕後，她仍展現極高責任心，挺著孕肚參與國慶大典與元旦升旗等重大勤務，深得長官與同仁信賴。

▲在產女過程不幸離世的陳芊雯，主要負責正副總統維安的勤務安排。（圖／記者邱中岳翻攝）

博愛特區最強後盾不幸殞命

同事透露，陳芊雯負責正、副元首安維勤務安排，工作認真負責，早已是公認的準模範警察。北市警局原擬在2026年警察節對其表揚，怎知卻在生產過程中發生憾事，讓原本該充滿喜悅的家庭與警局同仁，瞬間陷入無比悲痛。

前任長官感嘆，中正一分局就像一個大家庭，陳芊雯曾是同仁最溫暖的後盾，發生這起意外令人心痛萬分。目前分局已組成關懷小組，後續將針對喪葬事宜提供全力協助，並持續照顧家屬，希望能陪伴他們度過這段最艱難的時刻。

愛女腦受損仍在加護病房

不僅陳芊雯不幸撒手人寰，愛女「安安」的狀況也令人揪心。當時陳是在新北市某婦幼診所生產，但女兒因出生時身體狀況不穩，腦部受缺氧影響受損，目前仍留在新生兒加護病房（NICU）接受密切治療與後續觀察。