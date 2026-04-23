美海軍部長遭解職！　傳造艦改革進度太慢

▲美國海軍部長費蘭遭解職。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部證實，海軍部長費蘭（John Phelan）已遭解職，立即生效，但未說明具體原因。多名知情人士指出，此舉與戰時體制下的內部整頓有關，也是近期五角大廈高層人事動盪的最新一例。

造艦改革進度緩慢 與國防高層關係緊張

路透社報導，一名美國官員與熟悉內情人士表示，費蘭被撤換，部分原因在於推動造艦改革進度過慢，未能有效提升軍艦建造速度。此外，他與國防部高層關係緊張，也被視為重要因素之一。消息人士指出，費蘭與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、副手范柏格（Steve Feinberg）以及海軍第二高文職官員曹洪（Hung Cao）之間關係不佳。五角大廈表示，曹洪將暫代海軍部長職務。

費蘭任內辦公室曾接受倫理調查，可能進一步影響其去留。費蘭為億萬富豪，而且被視為與美國總統川普關係密切，是川普重返白宮後首位遭解職的軍種文職首長。

此次人事異動發生於五角大廈高層持續震盪之際。赫格塞斯上任後，已陸續撤換多名軍方高層，包括去年解除參謀首長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）職務，以及海軍作戰部長與空軍副參謀長等人。本月2日，赫格塞斯亦無預警撤換陸軍參謀長喬治（Randy George），傳出與其與陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）之間的緊張關係有關。

在戰略背景上，此次人事變動正值美國與伊朗維持緊張停火之際，美軍持續向中東部署更多海軍資產，以執行對伊朗的海上封鎖，施壓德黑蘭重返談判。

美海軍面臨擴編壓力

同時，美國海軍正面臨擴編壓力。隨著中國造船能力快速成長並已超越美國，華府加速推動造艦計畫。川普提出的2027財政年度1.5兆美元（約新台幣48兆元）國防預算中，編列超過650億美元（約新台幣2.1兆元）用於採購18艘軍艦及16艘支援艦，並交由通用動力（General Dynamics）與亨廷頓英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）建造。

五角大廈將此計畫稱為「黃金艦隊」方案，官員表示，這是自1962年以來規模最大的造艦預算申請，顯示美方正試圖在軍事與產業層面重建海上優勢。