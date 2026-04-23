中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

▲「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差 數發部：不排除禁用。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導

中國大陸高德地圖4月推出新功能，連台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發國安與個資疑慮。數發部部長林宜敬22日表示將再研議是否限制使用。名嘴謝寒冰則直言，如果以這種標準，那台灣有感影器得車輛都不能上路了。

高德地圖紅綠燈倒數功能在台灣曝光後，立委質疑是否涉及資料外流，甚至牽動國安風險。林宜敬說明，高德使用的地圖資料並非在台灣蒐集，而是向荷蘭廠商取得；倒數計時也未與台灣官方系統連線，而是靠使用者行為的大數據與AI推算，且僅出現在使用量較高的路段，並非全台皆有。

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媒體人謝寒冰22日在政論節目《頭條開講》中反問，高德地圖是否真構成國安危機？他直言，若照這種標準，從美國角度看，連中國大陸的大蒜都能被說成有風險。記錄紅綠燈秒數這類交通數據，是否真能與國安扯上關係，值得打個問號。

謝寒冰進一步諷刺，如果真的害怕數據被蒐集，那唯一的解法就是全面禁止有感應器的車輛在台灣上路，不准拍照、不准收集任何資料。他點名特斯拉每天都在回傳數據，是否也該一併封殺？他直言，真要全禁，才算真的擔心國安，否則只是徒增爭議。