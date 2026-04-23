　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

▲▼「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用。（圖／記者許力方攝）

▲「高德地圖」紅綠燈倒數近0誤差　數發部：不排除禁用。（圖／記者許力方攝）

記者葉國吏／綜合報導　

中國大陸高德地圖4月推出新功能，連台灣用戶也能看到路口紅綠燈倒數計時，引發國安與個資疑慮。數發部部長林宜敬22日表示將再研議是否限制使用。名嘴謝寒冰則直言，如果以這種標準，那台灣有感影器得車輛都不能上路了。

高德地圖紅綠燈倒數功能在台灣曝光後，立委質疑是否涉及資料外流，甚至牽動國安風險。林宜敬說明，高德使用的地圖資料並非在台灣蒐集，而是向荷蘭廠商取得；倒數計時也未與台灣官方系統連線，而是靠使用者行為的大數據與AI推算，且僅出現在使用量較高的路段，並非全台皆有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體人謝寒冰22日在政論節目《頭條開講》中反問，高德地圖是否真構成國安危機？他直言，若照這種標準，從美國角度看，連中國大陸的大蒜都能被說成有風險。記錄紅綠燈秒數這類交通數據，是否真能與國安扯上關係，值得打個問號。

謝寒冰進一步諷刺，如果真的害怕數據被蒐集，那唯一的解法就是全面禁止有感應器的車輛在台灣上路，不准拍照、不准收集任何資料。他點名特斯拉每天都在回傳數據，是否也該一併封殺？他直言，真要全禁，才算真的擔心國安，否則只是徒增爭議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股暴衝！　台積電刷新天價　
姊弟久違相約見面　團聚成悲痛認屍
北市36歲女警產後「來不及抱愛女」不治　千金腦損住NICU
現役最大！　R級女優親揭「隆乳秘密」真相反轉
快訊／土城停車場竄火全面燃燒！　延燒6車
名導砸賓士認賠11萬！　「台灣人都得忍這種鳥氣」揭調解內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

韓國旅遊刷錯電子支付少20％回饋　部落客教學1口訣

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

今鋒面挾雷雨逼近！全台防強降雨　下周又有一波接力

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

媽喊「蔡英文名」兒秒不哭　釣出本尊神回：該睡了太晚了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

鯊魚被捲上岸動彈不得！釣客使出吃奶力氣狂拖搶救

密集恐懼慎入！他狂抓癢冒顆粒　小腿生出「蟾蜍皮」伴10年

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

日本人來台4年超衝擊！　逛賣場驚見「大腸束」直呼回不去了

中國「高德地圖」疑收集數據擬禁　謝寒冰開酸

韓國旅遊刷錯電子支付少20％回饋　部落客教學1口訣

今明鋒面、華南雲雨帶接力　降雨4大重點一次看

4生肖月底前貴人上門！　人脈轉運關鍵曝光

今鋒面挾雷雨逼近！全台防強降雨　下周又有一波接力

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

媽喊「蔡英文名」兒秒不哭　釣出本尊神回：該睡了太晚了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

台積電、台股同破紀錄！指數大漲920點至38798　神山飆75元至2125

有些情侶為什麼能愛情長跑很多年？5個關鍵特質造就穩定舒適關係

比人類快六倍！Google內部數據曝光　已有75%程式碼出自AI

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

川普「變相讓步」無限期停火　伊朗正在主導談判節奏

曾排隊1個月吃不到　「日料名店」高雄店突熄燈饕客撲空

和暗戀對象穩聊！她見「1舉動」心碎：漂亮的女生才有桃花

戰地轉型體驗場　金門「海陸小兵」後續場次還有名額

颱風天仍要約會！　妻目睹「夫摸臀小三」心碎反擊

電視台徵大胸妹拍「摸乳巷」無酬勞！　全網砲轟…製作人急刪文

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

今變天全台有雨　午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

「小品雅廚」信義店曝光了！地點就在這

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

獨／密集恐懼慎入！小腿變「蟾蜍皮」伴10年

媽喊「蔡英文」兒秒不哭　本尊神回

更多熱門

相關新聞

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

中國地圖APP高德地圖因在台灣可顯示紅燈剩餘秒數，幾乎與實際號誌同步，引發國安疑慮，數位發展部甚至不排除未來會限制公部門使用。對此，資深媒體人謝寒冰認為，所有地圖其實都在做同樣的事情，如果真的害怕數據外流，那只有一個辦法，就是全台嚴禁任何有sensor（感測器）的車，包含特斯拉。

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

高德地圖可在台導航　國台辦：喜聞樂見

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

黃安在台灣用對岸高德導航：摸的一清二楚

阿里巴巴宣布全面應用IPv6

阿里巴巴宣布全面應用IPv6

關鍵字：

高德地圖

讀者迴響

熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

詹姆士爆泰國牽手蔡燦得！

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

雪糕、泡麵「買1送1」　超商連續5天優惠一次看

台股6檔飆股列「抓去關」新名單　明起處置到5／7

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面