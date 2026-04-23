路透：美軍在亞洲海域攔截3艘伊朗油輪　引導改變航向

▲美軍攔截伊朗註冊貨輪。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

路透社獨家報導指出，多名航運與海事安全消息人士透露，美軍近日在亞洲海域攔截並改變至少3艘懸掛伊朗國旗油輪的航向，顯示美方對伊朗石油運輸的封鎖行動持續擴大。

美軍擴大封鎖伊朗石油運輸

根據2名美國與印度航運消息人士，以及2名西方海事安全人士說法，美國過去數日已迫使至少3艘伊朗油輪偏離原本航線，這些船隻原先分布於印度、馬來西亞與斯里蘭卡附近海域。

其中一艘為懸掛伊朗國旗的「深海號」（Deep Sea）超級油輪，當時載有部分原油，最後一次公開訊號顯示約一周前出現在馬來西亞外海。另一艘為較小型油輪「塞文號」（Sevin），最大載運量約100萬桶，當時載運量約65%，其最後一次追蹤紀錄則是在約一個月前同樣出現在馬來西亞外海。

此外，另有一艘名為「多雷納號」（Dorena）的超級油輪也遭攔截，當時滿載約200萬桶原油，最後一次訊號顯示於3天前出現在印度南部外海。

美國中央司令部（CENTCOM）在社群平台X表示，「多雷納號」因試圖違反美方封鎖命令，目前正由美國海軍一艘驅逐艦護航，航行於印度洋海域。

對於上述攔截行動，美國軍方尚未正式回應置評請求。