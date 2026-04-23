現役最大！　R級女優親揭「隆乳秘密」真相反轉

▲朝田日葵。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

現年24歲的AV女優朝田日葵（Himari），憑藉雄偉R罩杯傲視群倫，被封為現役業界最大。近日她首度在社群平台發文坦承身材祕密，強調這對巨乳是多年前曾動過縮胸手術的成果。

朝田日葵於4月21日在社群平台「X」發文指出，近期外界對她的曲線有諸多討論，她決定親自揭開真相。她透露家人的身材數據，母親為F罩杯、姊姊則是C罩杯，而唯獨她擁有驚人的R罩杯，顯示其身材並非完全遺傳。

出道前曾接受脂肪吸引手術

面對粉絲好奇胸部是否曾動刀或打針，朝田日葵大方轉發留言回應，坦言在剛出道前幾年，曾接受過「胸部脂肪吸引手術」。她強調這項手術的目的並非豐胸，而是為了「讓胸部變小」，並明確表示從未做過增大手術。

這番誠實告白瞬間引發網友熱議，不少人驚呼縮小後竟然還有R罩杯，難以想像手術前的原始尺寸究竟有多震撼。此外，也有大量粉絲讚賞她的坦率，認為要在競爭激烈的成人產業大方承認整形經歷，確實非常不容易。

朝田日葵的發文迅速在網路上發酵，成功化解了長久以來對她是否隆乳的質疑。目前她依然穩坐AV界最強罩杯寶座，而這段「反向整型」的往事，也讓她成為近期網路熱搜的焦點人物，專業度與話題性再次獲得提升。