外傳美國延長對伊停火最多5天　白宮回應

▲美國白宮發言人李威特 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗為期2周的停火協議原訂於美東時間4月22日到期，但美國總統川普21日宣布延長停火，直到伊朗方面提出統一的和平提案為止。至於外界傳出停火將延長3至5天的說法，白宮22日出面否認，強調目前並無最終期限，將由川普決定。

外傳延長停火約3至5天

川普在聲明中指出，考量伊朗政府目前情勢，以及巴基斯坦方面的請求，美方同意延長停火，以便伊朗整合內部立場並提出一致方案。不過Axios引述3名未具名美國官員表示，川普有意延長停火3至5天，讓德黑蘭完成內部協調。

白宮否認時間比

不過，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）受訪時否認相關說法，表示川普尚未設定任何時間表，「最後期限將由總統決定」。她指出，美方觀察到伊朗內部存在明顯分裂，包括務實派與強硬派之間的角力，這也是談判遲遲無法推進的原因之一。

美方認為伊朗內部嚴重分裂

美國官員認為伊朗談判團隊與軍方之間存在嚴重分歧，且目前沒有任何一方能與最高領袖直接溝通，使決策更加複雜。李威特也批評，伊朗對外公開發言與私下傳達給美方的訊息出現落差，形容部分言論為「胡說八道」，強調華府正在等待一個明確且統一的回覆。

封鎖持續衝擊伊朗經濟

此外，儘管雙方維持停火，美國對伊朗的經濟壓力並未減弱。李威特表示，美方持續執行經濟制裁與海上封鎖，對伊朗經濟造成顯著衝擊。她指出，伊朗每日損失約5億美元（約新台幣158億元），主要石油樞紐哈格島（Kharg Island）儲油已接近飽和，導致石油無法外運，甚至影響政府發薪能力。

李威特強調，川普對目前制裁與封鎖措施的成效「非常滿意」。